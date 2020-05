Primer tropiezo en el pacto valenciano para salir del coronavirus

Hablar de todo para no abordar ningún asunto de manera concreta. A PP y Ciudadanos no les ha gustado nada la propuesta realizada por el PSPV, Compromís y Unides Podem para crear la comisión de estudio que aborde, con la colaboración de todos los partidos con representación en Les Corts, la “reconstrucción” de la Comunitat tras el coronavirus. “Entendemos que la amplitud de las cuestiones no responde a las exigencias del momento actual ni a las expectativas que la sociedad civil ha puesto en el posible pacto”, ha denunciado el PP.

Insisten en que materias como la modernización de la Administración, políticas ambientales o de movilidad sostenible, así como la reivindicación de mejor financiación e inversiones, deben abordarse con un plazo mucho mayor al máximo de dos meses fijado. “Lo que ahora debe abordarse son medidas urgentes y destinadas, única y exclusivamente, a paliar los daños causados por la epidemia, debiendo centrarse en tres aspectos muy concretos”.

Los populares insisten en que hay que trabajar en medidas sanitarias para devolver la normalidad al sistema, así como para afrontar futuras oleadas de contagio; medidas de índole social para ayudar a las personas más vulnerables y por último de naturaleza económica, para reconstruir el tejido productivo valenciano dañado por el estado de alarma.

Además, exigen que el mismo día de su constitución se apruebe un paquete de medidas urgentes que elevará inmediatamente al primer pleno de les Corts que se convoque para su debate y votación.

Negociación por wasap

Ciudadanos ha reclamado la celebración de una reunión telemática o presencial (aprovechando la diputación permanente de esta semana) para lograr un acuerdo para la comisión que deberá trabajar en un gran pacto por la reconstrucción. “No es serio que una medida tan importante para el futuro de los valencianos se despache con un par de mensajes de wasap”, ha denunciado el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó.

Para la formación naranja, la propuesta lazada hoy por los partidos que conforman el Botànic, evidencia que “siguen pasando el rodillo y menospreciando a los grupos de la oposición”. Insisten en que la propuesta del tripartito, es demasiado general. “Hay que trabajarla y concretar más y sacar medidas de forma urgente. No queremos una comisión fija y rígida y un dictamen en julio, sino que haya posibilidad de implementar medidas de manera semanal o quincenal”.