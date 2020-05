Ángela Ramos, jefa de zona del Centro de Salud de Benimaclet (Valencia) lleva al pie del cañón en la lucha contra el coronavirus desde mucho antes de que se decretara el estado de alarma. La Atención Primaria ha sido y es la primera línea de la batalla, y lo que es peor, lo seguirá siendo. “A partir de ahora habrá mucha carga de trabajo", asegura ante la llegada al centro de los primeros PCR (un tipo de test muy preciso que permite detectar el material genético del virus). El lunes realizaron los dos primeras y para este martes tenían cita programada con otros seis pacientes.

En este centro de salud se han controlado 974 casos de pacientes sospechosos por covid-19 desde el inicio de la pandemia. “Muchos dieron positivo”, cuenta la doctora. El futuro, sin embargo, no pinta mucho mejor. “Este es un drama que la gente piensa que ha acabado, pero no es así”, lamenta. El descenso en el número de contagios y muertes que ha experimentado todo el país en las últimas semanas indica que la curva de contagios se está frenando, pero no es una garantía de que no habrá repuntes en los próximos meses, o que cuando las temperaturas vuelvan a bajar, el virus se reactive. “Este invierno vamos a tener que vacunar a mucha más gente contra la gripe”, augura la médica. Explica al respecto, que la gripe común provoca la bajada de defensas del sistema inmunitario, lo que en caso de contagios por coronavirus, aumentaría la gravedad de la enfermedad y volveríamos a estar en situación de riesgo y potencial colapso de los servicios sanitarios.

Primeras PCR

No obstante, en las emergencias sanitarias se tiende a solucionar los problemas más inmediatos y urgentes, y en estos momentos el plan de la Conselleria de Sanidad es ampliar la realización de test para detectar el mayor número de positivos activos. Así, el Centro de Salud de Benimaclet, tal y como manda la normativa en casos de tratamiento de pacientes sospechosos de covid-19, cuenta con un circuito de atención que separa a los pacientes con sospecha de virus de los que no.

El proceso hasta allí es sencillo. El médico que lleva a cabo el seguimiento habitual de sus pacientes vía telemática, valora si los síntomas que relata el enfermo pueden ser a causa del covid-19. Si este presenta sintomatología leve, se le cita un día y a una hora en concreto en el centro de salud, donde se le atiende y se le sacan las muestras de muestras de exudado nasofaríngeo para su análisis. 24 horas más tarde, ya con el resultado en la mano, el médico le informa si ha dado positivo o no.

En el caso de que fuera portador, se le explicará que tanto él como todos los convivientes en su casa, deberán permanecer aislados durante al menos 14 días. Durante este período, el enfermo seguirá siendo objeto de un control médico, ya bien a través del teléfono o por correo electrónico. Si empeorara, se avisaría a un transporte médico que le trasladaría al hospital. En los casos en los que los pacientes reporten ya desde el principio sintomatología grave, no pasarían por el centro de salud, sino que serían remitidos directamente al centro hospitalario.

Las próximas semanas serán cruciales en los servicios de Atención Primaria, con un volumen de trabajo aún mayor que el que han vivido hasta ahora y con un personal sanitario agotado y descontento con las decisiones de las Administraciones responsables de velar por su salud y la de todos nosotros. “Nos han prometido que nos enviarán más personal. Aquí les esperamos, con los brazos abiertos y el gel desinfectante preparado”.