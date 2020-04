Descifrando los test de coronavirus. ¿Para qué sirve cada uno?

El Gobierno central, a través del Instituto de Salud Carlos III, llevará a cabo un estudio de seroprevalencia al coronavirus entre la población española. El objetivo es obtener un número aproximado de personas que ya se hayan inmunizado del covid-19, lo que a su vez permitiría obtener una radiografía más fiable de la evolución de la epidemia y en un futuro no muy lejano, obtener una vacuna. Inicialmente, el plan del Estado va dirigido a una población diana de 62.400 personas -de las cuales 5.100 son valencianas- entre las que no se encuentra las personas asintomáticas, ni siquiera el personal sanitario.

A fecha de 15 de abril existen en España 70.853 personas curadas, aunque algunos estudios como el del Imperial College de Londres consideran que al menos el 15 por ciento de los españoles, es decir, siete millones de personas, se contagiarán por covid-19 y, por lo tanto, podrían alcanzar la inmunidad. En ellos estaría la clave de una vacuna; la clave del regreso a una normalidad olvidada.

Los test son la llave que abre la puerta del confinamiento. ¿Podrán salir los sanos a la calle?, ¿solo ellos?, ¿deberemos justificar que estamos sanos para regresar a nuestros empleos?, ¿quién controla esa información sanitaria?, ¿quién puede realizar los análisis?, Ninguna de estas preguntas han sido respondidas de manera clara por parte de las autoridades competentes, pero sí podemos explicar para qué sirven cada uno de los test de los que se hablan estos días en la lucha contra el coronavirus.

Test de anticuerpos o Test de seroprevalencia

Permiten detectar la respuesta que tienen las personas frente al virus, es decir, si tienen anticuerpos. Este test no detecta el virus, es decir, no es un diagnóstico, no nos dice si tenemos coronavirus o no. Los resultados que nos ofrece este prueba serológica es la presencia de anticuerpos y de qué tipo son: si son de Tipo M o son de Tipo G, que es la de recuerdo. Estos anticuerpos G son los que nos hacen inmunes al virus, de modo que si el análisis demuestra que los tenemos, podremos estar en contacto con gente contagiada y no volveremos a tener síntomas porque estos anticuerpos son los que nos protegen. Es muy importante saber si el paciente se encuentra en esta fase o aún está en la de Tipo M, cuando todavía no es inmume al virus. De ahí que deba realizarse una segunda prueba a las dos semanas. Entre las ventajas de este test destaca que la rapidez con la que se obtienen los resultados -entre 15 y 30 minutos-, lo que permite realizarlos de forma masiva. Además, para coger la muestra a analizar solo se precisa un pinchazo en un dedo y un par de gotas de sangre.

Test PCR o prueba de reacción en cadena de la poliomerasa

Es la prueba que permite detectar el material genético del virus. Se trata de un análisis que se realiza a través de la toma de muestras de exudado nasofaríngeo. Es un test muy preciso, sin embargo necesita personal específico para realizarlo, por lo que no es el más idóneo para llevar a cabo pruebas masivas. Los resultados, que suelen tardar en llegar unas cuatro horas, son los más fiables a la hora de detectar la presencia del coronavirus en el paciente. De hecho, si un test rápido da negativo, el protocolo marca que se realice un PCR.

Test rápidos o Test antígenos

Son los que detectan las proteínas de la superficie del virus, es decir, los antígenos. No se necesita personal específico para llevarlo a cabo (solo se precisa una muestra de mucosa) y los resultados se conocen en apenas 15 o 30 minutos, por lo que se pueden hacer de manera rápida y masiva. No obstante, se trata de pruebas menos sensibles que las PCR y algunas de las que están vendiéndose en el mercado son poco fiables.