La oposición pide dejar para septiembre la Ley del Juego

La oposición en Les Corts ha pedido que los servicios jurídicos de la Cámara que informen sobre la legalidad de las votaciones en la Cámara mientras las medidas de seguridad por la pandemia obliguen a que la mayoría de los diputados sigan los plenos desde sus casas. Concretamente, el próximo jueves se votará la Ley del Juego, después de que tras su debate el lunes, se decidiera posponer la votación por la protesta expresada por Vox que considera que el voto ponderado ejercido por los portavoces, puede socavar los derechos de los diputados.

Debido a que las medidas sanitarias obligan a los diputados a seguir los plenos de Les Corts desde sus casas, se estableció que el voto se expresara 24 horas antes de cada pleno, algo que hizo Vox mostrando de este modo su oposición a la polémica Ley del Juego. Si bien, al comenzar el pleno, el presidente de Les Corts, Enric Morera, dijo que se iba a votar poderadamente, es decir, que cada portavoz votaría de acuerdo al número de diputados de su grupos. Pero esta forma de votar, tal y como considera Vox podría socavar derechos de los diputados que, por ejemplo, no podrían votar en contra del criterio de su grupo, llegado el caso. Por ello, Morera decidió suspender la votación y hacerla el próximo jueves al final del pleno, y esperar así a que los servicios jurídicos de la casa expresaran su opinión, con algo de retraso, esos sí, pues esta cuestión ya se había debatido en una Junta de Síndics previa.

En cualquier caso, los tres grupos de la oposición pidieron posponer la aprobación de esta ley hasta septiembre, cuando se pueda celebrar un pleno con todas sus garantía.

La síndica del PP, Isabel Bonig, ha afirmado que hay una “duda jurídica” de que podría haber una “posible infracción por incumplimiento” del reglamento de Les Corts en la votación de esta ley por no haberse emitido el voto telemático 24 horas antes del comienzo del pleno, por lo que ha pedido que se retrase a un pleno posterior, cuando se tengan “todas las garantías”.

Ha afirmado que la ley se podría “anular” por una “cuestión procedimental”, y ha opinado que no hay “unanimidad” en el Botànic, y que hay “una parte” que está diseñando una estrategia jurídica para que se apruebe la ley rápidamente aunque haya “infracciones de reglamento” para que se pueda impugnar, algo que “en principio” el PP no hará.

El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, ha apostado por "retrasar la votación" de la ley a la espera del dictamen de los letrados de la Cámara, "para tener la máxima seguridad jurídica".

La síndica de Vox, Ana Vega ha recordado que su grupo ya emitió el voto telemático el domingo y ha anunciado que si el informe de los letrados llega después de la votación de la ley y va en la línea de lo que defienden podrían impugnar la votación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, el síndic socialista, Manolo Mata, ha indicado que "es muy difícil" que se pueda alegar que la ley vulnera el reglamento de Les Corts, donde no se dice que las votaciones se tengan que hacer 24 horas antes del pleno, y que lo que se ha hecho es "facilitar" el voto de los 99 diputados, que no pueden acudir todavía al hemiciclo por la crisis sanitaria.

Mata ha asegurado que no hay "vulneración de nada", sino que se busca "obstaculizar" y "aplazar" una ley que él apoya al "cien por cien", y ha opinado que "no hace falta informe jurídico", pues en aplicación del reglamento el presidente de Les Corts decidió, oída la Junta, que el voto fuera telemático y no ponderado.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha afirmado que quienes hablan ahora de impugnar la ley representan a "determinados lobbies"; ha indicado que el recurso tendría que ser en todo caso ante el Tribunal Constitucional, y ha afirmado que tendrán "dificultades" de justificar que se impugne esta norma.

Desde Unides Podem, Naira Davó, ha afirmado que es “de vergüenza” que se pongan “impedimentos” a la aprobación de una ley que es “necesaria” y ha lamentado que la oposición se haya sumado a las “presiones”, cuando hay “unanimidad” en la sociedad para que salga adelante.

Aumento de comisiones

Por otra parte, la Comité de seguridad e higiene en el trabajo de Les Corts ha admitido que se aumente a cinco las comisiones que se van a celebrar semanalmente en el Parlamento. Las comisiones parlamentarias han pasado a celebrarse en el hemiciclo para que sus señorías puedan guardar las distancias de seguridad. Tras cada sesión, el hemiciclo es desinfectado. El Comité ha determinado que teniendo en cuenta las medidas de higiene que se han de guardar, así como los turnos que el personal de la casa realiza para no infectarse, se pueden llegar a desarrollar hasta cinco comisiones a la semana de las que una será con asistencia telemática.

Caso de celebrarse más plenos, habría que reducir el número de comisiones.

Esta justificación fue esgrimida por el Botànic ante la solicitud de los grupos de la oposición de que el presidente Puig se sometiera al control de la Cámara más a menudo.