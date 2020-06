El PP exige a Ribó no cobrar tasas a los hosteleros y comercios por servicios que no han recibido

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá y la concejala Paula LLobet, han presentado al pleno una moción para reclamar al Gobierno de Ribó y PSOE que no se cobren tasas vinculadas a servicios que no se han prestado al sector hostelero y comercio durante los más de tres meses de Estado de Alarma al estar la mayoría de ellos cerrados y sin que se les haya por tanto prestado el servicio.

Estos son los casos de la tasa de alcantarillado, la de tratamiento de residuos o el impuesto de vehículos, así como una reducción del Impuesto de Actividad, pues no se puede cobrar por una actividad que no ha existido por causa de fuerza mayor.

Llobet ha recordado que estos impuestos y tasas se cobran por la prestación de un servicios, pero desde que estalló la crisis sanitaria del covid-19 y se activó el Estado de Alarma, comercios, hostelería y hoteles cerraron sus puertas y por tanto no recibieron los servicios correspondientes como recogida y tratamiento de basuras, no utilizaron la red de alcantarillado ni tampoco utilizaron sus vehículos. “Dudamos de la legalidad en el cobro de un servicio que no han recibido comerciantes, hosteleros, hoteles, pymes y autónomos de la ciudad sin actividad por el COVID 19”.

La moción que se debatirá en el pleno municipal de la próxima semana también pide “bonificar en un 25 por ciento el Impuesto de Actividades Económicas para aquellas empresas dedicadas a actividades económicas vinculadas a la hostelería y al comercio que garanticen el mantenimiento de empleo, durante el ejercicio 2020”.

El PP reclama reducir la parte variable o tarifa de consumo de dicha Tasa, durante los 3 meses de confinamiento, fijándola en el mínimo establecido en el artículo 6 de la vigente ordenanza Fiscal para Actividades vinculadas a Turismo y Comercio.

Al mismo tiempo se pide que el pleno “inste a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) a que en la ciudad de Valencia se exonere del pago de la Tasa por el servicio metropolitano de tratamiento y eliminación de residuos urbanos (Tamer) a aquellos sujetos pasivos dedicados a la actividad económica vinculada a la hostelería y Comercio, durante tres meses, desde el inicio del estado de alarma hasta el comienzo de la fase 3