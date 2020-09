Sanidad replica a Marzà: “Trabajamos en todo momento para hacer más PCR y más rápido”

El curso escolar hace poco más de una semana que comenzó. Desde entonces, no ha habido día en que no se haya ordenado el confinamiento de un aula. El último recuento realizado por Educación, con fecha del pasado lunes, confirma que se ha puesto en cuarentena a 32 clases de 12 centros diferentes , esto es, a más de 600 alumnos. Las cifras suben a diario y la preocupación entre padres y madres, también.

De ahí que el conseller de Educación, Vicent Marzà, haya dado un importante giro en su discurso y defendiese que sería «bueno» que se hicieran más pruebas PCR y de forma más rápida en los centros educativos, «daría tranquilidad a las familias» y ha mostrado su confianza en que la Conselleria de Sanidad establecerá los mecanismos para que así sea.

Además, durante los Desayunos de la Agencia Efe en el Colegio de Abogados reivindicó hacer pruebas masivas a los docentes e implantar la figura de la enferma escolar en los centros educativos, dos cuestiones no defendidas hasta ahora y en la que han insistido tanto la oposición como algunos sindicatos.

Marzà ha descargado también en Sanidad la decisión de que no se haya dotado a los colegios de una enfermería en los colegios. «Viene dada por la distribución de los recursos disponibles y Sanidad cree que es más eficiente tener 2.000 enfermeras en Atención Primaria atendiendo a todo tipo de situaciones que en cada uno de los centros educativos».

Desde el Departamento que dirige Ana Barceló, contestaron con elegancia a Marzà a pesar de este inesperado cambio de opinión y que supone, un cambio de planteamiento importante en la estrategia de contención contra la covid.

«En todo momento se ha estado trabajando para aumentar la capacidad de hacer más PRC y más rápido». Defienden que dicha capacidad ha ido aumentando de manera progresiva y que se han adoptado medidas para conseguirlo de manera constante.

Como ejemplo, apuntaron que desde la Comisionada de la Presidencia para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la infección de covid-19, se resolvió hace unos días un expediente de Emergencia para la realización de pruebas covid- 19 en laboratorios externos acreditados.

Afirman que de esta manera, la Comunitat Valenciana se asegura poder practicar pruebas ante «cualquier incremento de la demanda según la evolución epidemiológica», así como permitir que la comunicación de resultados sea en un plazo de 24 horas a partir de la recogida de muestras PCR en todos los Departamentos de Salud de la Comunitat Valenciana.

Dudas en el protocolo

El caso de lo ocurrido en Silla da una idea de los fallos que produce el protocolo covid en los colegios. Una profesora del colegio público El Patí dio positivo ayer. Además, otros dos docentes del centro se encuentran confinados siguiendo el protocolo de la Conselleria de Sanidad.

La profesora contagiada es la del aula de sexto curso de Primaria donde una alumna dio positivo, según informaron a Efe fuentes municipales.

En este caso, Sanidad considera libre de riesgo a 15 niños de esta clase por no considerarlos «contactos estrechos». Ni se les practicó PCR ni se les ordenó aislamiento. Sus familias decidieron no llevar a sus hijos a clase hasta saber con seguridad que no estaban contagiados.