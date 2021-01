Oltra advierte de que habrá consecuencias jurídicas para todos los que hayan entrado en residencias indebidamente

“¿Qué parte de ‘no se puede entrar en las residencias’ no entienden”?, se preguntaba hoy la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en referencia a todas aquellas personas que han entrado en estos centros de manera indebida.

“Me da igual si se han vacunado o no, eso es cosa de la Conselleria de Sanidad, pero allí no se puede entrar”, ha insistido. Se abrirá una investigación particular para cada caso, ha señalado Oltra, y las sanciones corresponderán a las residencias, que son las responsables, ha recordado, de quien entra y sale del centro.

“¿Cómo se atreven a entrar allí con ‘fanfarrias, redactores, con tu séquito...? A poner en riesgo a las personas mayores. Son sitios muy vulnerables”, ha denunciado Oltra, quien ha insistido en que habrá consecuencias jurídicas de estos hechos y debería haberlas también éticas.

“Deberían asumirse responsabilidades políticas, y me da igual de qué partido sean. Esto vale para todos, así es que ya pueden ir confesando uno detrás de otro”.