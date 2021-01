Mónica Oltra rechaza publicar la lista de los que se colaron en la vacunación, “no hay que apedrearlos”

Que reciban el rechazo de la sociedad, que les juzguen las urnas y que se sancione a los culpables, pero sin escarnio público. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, no cree que sea conveniente hacer pública la lista de aquellas personas, “no solamente políticos”, que han saltado el protocolo de vacunación. “Es poco ético, insolidario y repugnante que personas que ocupan cargos públicos, que tendrían que ser los garantes de la legalidad, se hayan saltado las normas, pero no hace falta apedrearlos en la plaza pública”.

Además ha defendido que no cree que se puedan publicar sus nombres debido, en cumplimiento de la ley de protección de datos y ha insistido en que “todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a redimirse. Que la indignación no nos convierta al final en una sociedad que no es admirable”.

“Hay muchos perfiles profesionales que se han apuntado a esa fiesta” y ha asegurado que la inspección está investigando todos los casos porque independientemente de si ha habido vacunación, no se podía entrar en las residencias. “Yo soy la responsable de las residencias y no entro. Cuando me han avisado por algún motivo me he quedado fuera”.

Sobre la instrucción de la Conselleria de Sanidad de que a las personas que se han vacunado de forma indebida no se les administre la segunda dosis, Oltra ha manifestado que la consellera, Ana Barceló, tiene “el mando único” en el tema de la vacunación y es quien ha tramitado al comité de bioética una petición de informe sobre esta situación.

En este sentido, ha remarcado que no tiene todavía la confirmación de cuántas vacunas llegarán el lunes. La consellera de Sanidad ha informado en el pleno del Consell de que en estos momentos “tenemos la segunda dosis asegurada para los que se pusieron la primera”.