La Ley Electoral llega a Les Corts con críticas de la oposición

El próximo pleno de Les Corts, el primero que se celebra desde antes de Navidad, someterá a votación la reforma de la Ley Electoral Valenciana. La propuesta, que ha entrado en el orden del día con el apoyo de los partidos del Botànic, levantó las críticas de la oposición.

PP, Ciudadanos y Vox consideran que no es momento de hablar de este asunto porque sirve para excluir del debate parlamentario otros asuntos más urgentes que tienen que ver con la covid y con las crisis económica generada por las restricciones sanitarias.

La síndica del PP, Isabel Bonig, ha anunciado que el Botànic demuestra muy poca sensibilidad hablando de «sillones». Por eso, dijo que planteará que se abra el debate para reducir el número de diputados además de rebajar al tres por ciento la barrera electoral.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, ha asegurado que el texto de la ley que entra en Les Corts no contará con los votos de su grupo y, por tanto, no obtendrá la mayoría cualificada para aprobarse. Lamentó que los partidos del Botànic no hayan querido negociar con su grupo.

Esta afirmación obtuvo el rechazo del síndic de Compromís, Fran Ferri, que acusó a Cantó de mentir y defendió que la ley abordará cuestiones sobre cómo se puede votar en pandemia.