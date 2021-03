Ribó insiste en que los días de Fallas sean lectivos

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que es potestativo del Consejo Escolar Municipal decidir los días festivos del calendario escolar, pero le ha sugerido que se cambien a lectivos los días 16, 17 y 18 de marzo, declarados festivos con motivo de la Fallas.

A preguntas de los periodistas ha asegurado que la decisión del Consejo Escolar, en el que están representados padres, profesores y el Ayuntamiento, es “vinculante, a menos que haya una decisión por criterios sanitarios, a un nivel superior que el ámbito municipal”.

Ha explicado que ya trasladó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que su recomendación de que los días asociados tradicionalmente a las fiestas fueran lectivos llegaba “tarde”, porque ya se había celebrado la reunión del Consejo Escolar que había acordado mantener como festivos los relativos a las Fallas.

Sin embargo, ha reconocido que “hay tiempo para poder arreglarlo” porque esta semana se va a convocar una nueva reunión del Consejo Escolar, aunque ha recordado que es “preceptivo en este ayuntamiento” que la decisión la adopte este organismo.

”Hemos dicho y sugerido al Consejo Escolar que se pueden cambiar estos días de no clase a otras fechas cuando crean conveniente, desde adelantar las vacaciones, hasta poner un día de puente. Sería mejor porque evidentemente los niños sin clase es un indicador de una fiesta que no existe y no es una buena situación para la pandemia”, ha sostenido.

Ha defendido que esa es su postura aunque ha recordado que, “en definitiva, es potestativo del Consejo Escolar en el que están representados, padres, profesores y el ayuntamiento y de ahí se tomará la decisión correspondiente”.

”La decisión del Consejo Escolar es vinculante a menos que haya una decisión por criterios sanitarios a un nivel superior qué el municipal”, ha concluido.