Dos hosteleros detenidos en Castellón por esclavizar a una pareja de inmigrantes: sueldos de 700 euros y sin días de descanso

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos empresarios del sector hostelero por someter a una pareja de inmigrantes a condiciones laborales abusivas y sin ningún tipo de protección legal. Los acusados, identificados como M.E. y O.E., deberán cumplir seis meses de prisión y pagar multas de 1.080 euros cada uno, además de indemnizar solidariamente a las víctimas con 3.300 euros.

La sentencia se dictó tras un acuerdo de conformidad, en el que los imputados reconocieron haber cometido un delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en el artículo 311.1 del Código Penal. El caso ha sido calificado como una muestra clara de explotación laboral sistemática, agravada por la situación migratoria irregular de las víctimas.

Los hechos ocurrieron en dos locales de Benicarló, un restaurante llamado Sandwich Salman y un salón de té denominado Salón de té Akram. En ambos establecimientos, los empresarios emplearon a la pareja sin contrato, sin inscripción en la Seguridad Social y con jornadas extenuantes que incluían fines de semana y horarios extendidos hasta la medianoche. El salario mensual era de 700 euros, sin descansos ni vacaciones, y sin ningún tipo de documentación que acreditara los pagos.

La situación se agravó durante la pandemia de Covid-19, cuando la primera trabajadora fue despedida con apenas 300 euros como compensación. Su pareja, que trabajaba en condiciones similares desde junio de 2019, fue cesado tras la denuncia interpuesta por ambos.