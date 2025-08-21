Detenido un médico en Alicante tras la muerte de su padre por una amputación improvisada en casa

Un cirujano residente en Alicante ha sido arrestado como presunto autor de un delito de homicidio imprudente, tras el fallecimiento de su padre, un hombre de 94 años, como consecuencia de una sepsis fulminante.

La causa de la infección se remonta a una intervención quirúrgica realizada por el propio hijo en el domicilio familiar, sin supervisión médica ni condiciones sanitarias adecuadas. Según informaron medios locales como Levante e Información, el médico decidió amputar varios dedos del pie de su progenitor, que presentaban signos avanzados de gangrena, en un intento por frenar el deterioro del tejido necrótico.

La operación, llevada a cabo fuera de cualquier protocolo clínico, se realizó sin los instrumentos esterilizados ni el entorno controlado que exige una intervención de tal gravedad. A pesar de la formación profesional del cirujano, la decisión de actuar por cuenta propia vulneró los principios básicos de la praxis médica, exponiendo al paciente, en este caso, su propio padre, a un riesgo extremo de infección sistémica.

La gangrena, al tratarse de una necrosis infecciosa, requiere un abordaje hospitalario urgente, con seguimiento antibiótico y control postoperatorio riguroso, condiciones que no se cumplieron en este caso.

Tras la intervención, el anciano fue trasladado de urgencia al Hospital de Sant Joan d'Alacant, donde los facultativos detectaron rápidamente las consecuencias de la amputación improvisada: heridas mal cerradas, signos evidentes de infección y un cuadro clínico compatible con sepsis avanzada.

Aunque logró estabilizarse temporalmente y fue dado de alta para continuar su recuperación en la residencia de mayores donde vivía, su estado de salud se deterioró de forma acelerada en los días siguientes. La infección se propagó, provocando un fallo multiorgánico que culminó en su fallecimiento.