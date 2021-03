Bonig se presentará a la reelección y dice tener la confianza de la dirección nacional

La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha asegurado que se presentará a la reelección para el cargo cuando se convoque el congreso regional del partido, y ha dicho tener la confianza de la dirección nacional del partido.

Bonig se ha pronunciado así al ser preguntada sobre si tiene previsto presentarse a la reelección y mantener su candidatura aunque hubiera otro candidato avalado por la dirección nacional, a lo que ha respondido que se va a presentar, y quien quiera hacerlo también, “tiene todo el derecho del mundo”.

“Esto es un partido libre”, ha destacado la dirigente del PP, quien ha señalado que de momento no sabe si habrá otras candidaturas además de la suya, pues ella ha dicho que se presenta, pero del resto no ha oído “absolutamente nada”.

Preguntada sobre si cree que tiene la confianza de la dirección nacional del PP para seguir al frente del partido en la Comunitat Valenciana, ha respondido: “A mí me han dicho que sí”. Y en todo caso, ha añadido, tiene “la confianza de los militante y simpatizantes del PP”.

No obstante, no ha aclarado quién le ha dicho que cuenta con esa confianza. “No desvelo con quién hablo. Sé con quién he hablado y sé lo que he hablado. Soy tremendamente prudente y respetuosa en mis conversaciones, pero me voy a presentar”, ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que quien quiera presentarse le parece “muy bien”, pues este es “un partido abierto y democrático, que tiene primarias”, y ha recordado que el sustituto de Mariano Rajoy, Pablo Casado, fue elegido por primarias y “no pasó absolutamente nada”.