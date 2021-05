Bayo busca abrir el PPCV a la militancia y critica que no haya debate interno

El precandidato a presidir el PPCV José Luis Bayo ha defendido este jueves que este partido se abra a la militancia “sin miedo” a la participación y al debate, pues este, a su juicio, se ha reducido “a la mínima expresión” en el seno del partido.

Bayo ha anunciado que cuenta con 200 avales, el doble de los exigidos para presentarse a liderar el partido, y defiende que el PP sea la “casa común” para los desencantados de otras formaciones políticas, pero también para quienes ya son militantes o simpatizantes.

El expresidente de Nuevas Generaciones del PPCV ha presentado este jueves su programa para liderar el partido en la sede de los populares valencianos en su tercer intento de concurrir a un proceso de primarias, según informan fuentes de su precandidatura.

A su juicio, la suya es una propuesta que busca la “integración real” tras quince años de “guerras internas” entre los partidarios del expresidente Eduardo Zaplana y los de Francisco Camps: “Es momento de sumar y no de formar bloques ni promover bloqueos”.

Ha criticado las dificultades con las que se ha encontrado durante esta carrera electoral: “Hasta ahora la colaboración de los comités organizadores había sido nula. En ninguna de las ocasiones en que me he presentado se me entregó un censo para poder comprobar qué firmas de las que recogí estaban al corriente de pago o no; tampoco en esta. Sin embargo, he de agradecer que se me permita, por primera vez, celebrar un acto de campaña en esta sede”.

A su juicio, el PP “necesita una regeneración de verdad”. “Nos hemos presentado a las elecciones con varios candidatos que no han logrado conectar con la gente y el partido y los debates que se dan en él han quedado reducidos a la mínima expresión. No podemos seguir así si pretendemos ser alternativa de gobierno”, ha defendido.

También ha mostrado su “sintonía” con el plan de la dirección nacional trazado desde noviembre de 2020 para convertir el partido en la “casa común” del centro-derecha, pero este partido no puede actuar, en su opinión, como una operadora telefónica que “ofrece descuentos y ofertas imbatibles a nuevos clientes, mientras descuida y aburre a los consumidores fieles”.

”El Partido Popular debe ser la casa común para los de fuera y también para los de dentro. ¿Qué miedo hay a la participación y a la democracia interna en el partido?”, ha planteado.

Su proyecto, ha dicho, quiere “ilusionar y retomar el contacto que se ha perdido con la calle” y ha añadido: “Nuestra meta es alcanzar un sueño en la Comunitat Valenciana como lo ha conseguido Isabel Díaz Ayuso en Madrid”.