El paro en la ciudad de Valencia ha crecido cerca de un diez por ciento desde el inicio de la pandemia

La concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valencia, Julia Climent, ha afirmado que “el paro en la ciudad de Valencia sigue incrementándose y sin recuperarse tras la pandemia. Los datos oficiales del mes de julio muestran que hay 5.650 personas más desempleadas, un 9,69 por ciento de parados más que al inicio de la pandemia, llegando a la cifra de 63.968 parados en toda la ciudad”.

Con estos números, “no entendemos el tono triunfalista del concejal Borja Sanjuan, que en lugar de estar poniéndose medallas debería estar trabajando para buscar nuevas vías de fomento del empleo en la ciudad”, ha indicado Julia Climent.

Según los datos ofrecidos por la Oficina Estadística del Ayuntamiento, en los distritos donde más se ha incrementado el paro ha sido en Ciutat Vella con un doce por ciento, Poblats Marítims con un 10 por ciento y Quatre Carreres y Pla de del Real con un ocho por ciento. “Son datos preocupantes porque arrastramos la crisis económica vinculada a la pandemia y las cifras muestran que seguimos empeorando”, ha señalado la concejala popular.

En este sentido, Julia Climent ha añadido que “estos números demuestran que la situación económica generada por la pandemia aún no ha retornado a los niveles prepandemia pese a los titulares del Ayuntamiento y es un claro ejemplo de las políticas nefastas llevadas a cabo por Ribó en lo relativo a Ciutat Vella que encabeza el crecimiento del desempleo”.

“La peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, la reordenación de líneas de la EMT, bajando la calidad del servicio, o las obras que se están llevando a cabo de manera simultánea en plaza Brujas, plaza Mercado y plaza de la Reina, están abocando al comercio a una situación desesperada, fruto de ello el paro generado en dicho distrito”, ha remarcado Climent.

Asimismo se ha mostrado preocupada por el caso de Poblats Marítims, que ha incrementado la cifra en 576 parados, lo que supone un 10 por ciento de aumento respecto a marzo de 2020. “Barrios como el Grao, El Cabanyal, El Canyamelar o Nazaret, están siendo altamente castigados por la falta de iniciativas municipales que, pese a que en campaña electoral hicieron multitud de promesas, la realidad es que tienen a los barrios abandonados”.

“Con el paso de los años vemos la incapacidad de Ribó y PSPV de generar empleo y oportunidades económicas. Su política de descartar proyectos como la reforma del Sidi Saler, no realizar las inversiones presupuestas, no construir o reformar las infraestructuras educativas, no conceder licencias de reformas o licencia de actividades repercute en no generar actividad económica y finalmente los desempleados en Valencia no disminuyan”, ha concluido la concejal popular.