El festival de Les Arts devuelve la ilusión a Valencia

El festival de Les Arts cierra este sábado su edición más agridulce después de haber conseguido devolver a sus 40.000 asistentes la posibilidad de bailar y disfrutar de la música en la “nueva normalidad”, con sus tradicionales fuegos artificiales incluidos, pero con el tinte de tristeza que ha dejado el fallecimiento de una mujer de 39 años que fue encontrada sin vida en uno de los baños.

Tras colgar el cartel de “no hay entradas”, Les Arts volvió a llenar de música la Ciudad de las Artes y las Ciencias el viernes con un ambiente festivo, una impresionante asistencia de público y unas patentes ganas de recuperar el tiempo perdido a causa del coronavirus.

Una cita que, según han explicado a EFE fuentes de la organización, ha conseguido llegar a los 20.000 asistentes en cada una de sus dos jornadas (40.000 en total) y que promete seguir llenando de música la ciudad de València.

Sin embargo, la mañana se teñía de luto al conocerse que una mujer había sido encontrada sin vida durante la madrugada de la primera jornada dentro de uno de los baños situados en el recinto. Una amiga fue la que la encontró y, según fuentes del festival, todo apunta a que falleció a causa de una parada cardiorespiratoria.

Tras las condolencias con los amigos y familiares de la mujer, volvió a abrir sus puertas ayer y las actuaciones arrancaron con Varry Brava en el escenario principal a primera hora de la tarde.

Una noche que ha vuelto a dejar patente el lleno total con los tintes folk de los burgaleses La M.O.D.A., (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) que salieron del SanSan el domingo pasado para regresar a la Comunitat Valenciana entre los emblemáticos edificios diseñados por el arquitecto Santiago Calatrava.

Después de que Veintiuno derrochara su “Dopamina” en el escenario secundario, la noche sirvió su plato fuerte, el de la diva patria más consolidada: Fangoria. Alaska y Nacho Canut hicieron lo que mejor saben hacer, poner a bailar al público con himnos propios y versionados, todo con tintes ochenteros, luces, colores y bailarines.

Una fiesta, la de Fangoria, que congregó a las 20.000 personas frente al escenario principal dejándose llevar por la emblemática artista y, mención especial al momento en el que ella hacía uno de sus cambios de ropa y dos de sus bailarines regalaron unos fantásticos minutos de “vogue” o “voguing” al público.

Y como colofón, los ya tradicionales fuegos artificiales, que no faltan en los mejores momentos del festival de Les Arts, para poner fin a la actuación de Fangoria y acompañarla en las últimas estrofas de “A quién le importa”.

Un recinto en el que se promocionó también el Festival Internacional de Benicàssim, otro de los festivales que organiza The Music Republic, responsable también de otras citas en territorio valenciano como el Arenal Sound, y otras en toda España como el Interestelar de Sevilla.

El FIB anuncia un cartel que traerá propuestas como Steve Aoki (que estará en el mismo recinto ya en abril de 2022 en el Sansan), Kasabian, Two Door Cinema Club o The Kooks (grupos que ya han pasado por este festival), que incluye muchas de las propuestas que ya se van a ver en Les Arts, como La Habitación Roja, ElyElla Dj o La M.O.D.A. y que tendrá que esperar al 2022 después de que The Music Republic comprara el festival decano de la escena española en julio de 2019.

Les Arts echó el cierre a su edición de 2021 a las 3.00 después de escuchar todavía a artistas como Viva Suecia y La La Love You.