Ximo Puig: “Si sube la hospitalización deberemos tomar medidas”

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig ha asegurado este sábado que la Generalitat “no está evaluando por el momento nuevas restricciones”, pero que “si sube la hospitalización deberemos tomar medidas”.

Puig ha hecho estas declaraciones en Gandia, dónde ha conocido los problemas estructurales que tiene el histórico campanario de la Colegiata de este municipio.

Preguntado por si el Consell podría establecer nuevas restricciones ante las celebraciones navideñas, el presidente ha insistido en que: “en estos momentos pedimos responsabilidad, no estamos evaluando nuevas restricciones, pero hemos de ser prudentes”.

A continuación, ha añadido que: “si sube la hospitalización deberemos tomar medidas, pero no queremos añadir más restricciones. Con el pasaporte covid se está incentivando la vacunación y hay que seguir así. Desgraciadamente, la situación nos buena. Nos gustaría una Navidad diferente, si se hacen las cosas bien se puede mantener el contacto. No queremos volver al cierre absoluto, eso no está en nuestra perspectiva”.

Por otra parte, el presidente también ha hecho referencia al proceso de vacunación infantil que empezará la semana que viene, con 150.000 vacunas para niños de 11, 10 y 9 años.

También ha recordado que se continua con los puntos móviles de vacunación para seguir inmunizando a las personas que aún no se han vacunado y para quienes necesitan de una tercera dosis refuerzo.