Catalá denuncia que la falta de previsión de Ribó le cuesta a los valencianos siete millones

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha criticado el alto coste que para los valencianos tiene el gobierno de Ribó ya que “su falta de planificación y sus pocas ganas de trabajar le cuesta este mes de enero a los valencianos cerca de siete millones de euros en facturas por no convocar y adjudicar a tiempo los grandes concursos del Ayuntamiento de Valencia.”

Catalá ha realizado estas declaraciones tras conocerse que en la Junta de Gobierno Local de hoy se aprueban 13 reconocimientos de obligaciones de diferentes concursos públicos que ya han caducado hasta las prórrogas y se ha de recurrir a este mecanismo administrativo para poder pagar el trabajo realizado por las empresas.

“Ha pasado poco más de doce días del nuevo año y Compromís y PSOE ya están firmando facturas por valor de 6.708.720 euros porque no se han adjudicado muchos de los contratos claves para poder gestionar una ciudad como Valencia” y ha añadido que “a Ribó y sus concejales se les ha acumulado la faena encima de la mesa porque eran públicos los plazos en que vencían los contratos y no han sido capaces de adjudicarlos, ni siquiera durante la prórroga de muchos de ellos”.

En este sentido, ha detallado que las facturas de la Junta de Gobierno corresponden a la “Limpieza de la Zona 2″ con 1.253.780€; “Limpieza de la Zona 1″ con 1.224.102€; “Recogida de Residuos Zona 2 con 891.645€; “Recogida Residuos Zona 1″ con 863.443; “Limpieza Zona 3″ con 554.781€; “Recogida Selectiva Zona 1″ con 595.965€; “Gestión Inteligente del Tráfico con 454.346€; “Recogida de Residuos Zona 3″ con 368.998€; “Recogida Selectiva Zona 2″ con 309.550€; “Recogida Selectiva Zona 3″ con 151.423€ y Mantenimiento de fuentes ornamentales” con 40.687€.

Sobre estas facturas, Catalá ha recordado que estos gastos “se han realizado sin contrato y con omisión de la preceptiva fiscalización previa del gasto y de la intervención del reconocimiento de la obligación por lo que Ribó debería agilizar los concursos y adjudicaciones pendientes.”

Además, se ha aprobado gastos para hacer frente a la prestación de seguridad en los Museos Municipales por 114.578 euros y para el mantenimiento de la Fuente de La Almoina por 1.400€.

Asimismo, ha señalado que en el caso de la factura de la prestación del seguridad en los Museos Municipales el Secretario Municipal ha apuntado que “sería conveniente que se indique el estado de tramitación en el que se encuentra el expediente de contratación que pone fin a una situación que no debe prolongarse más de lo estrictamente necesario, ya que , en caso contrario, y tratándose de un servicio no esencial debería interrumpirse la prestación.”

“Ninguno de estas facturas es un imprevisto, ninguna de estas facturas debería llegar a una Junta de Gobierno porque deberían estar incluidos en los grandes concursos público que ya deberían esta resueltos, pero que no se han realizado porque tenemos un gobierno de coalición que le gusta mucho las fotos pero poco el trabajo que sirve para tener una ciudad eficaz y eficiente”, ha apuntado.

Para Catalá “las quejas de los vecinos que se conocen mensualmente coinciden con los temas administrativos sin resolver por Ribó y sus concejales. La falta de seguridad está relacionada con la falta de nuevos agentes de Policía Local porque las oposiciones se siguen retrasando. La falta de limpieza no se resuelve porque no se han adjudicado los concurso de limpieza, recogida de residuos y recogida selectiva y el tráfico preocupa mientras no se resuelve la gestión inteligente del mismo.”

Por último, Catalá se ha preguntado “cuántas mejoras habrían conseguido los vecinos con nuevos concursos si se hubiera realizado una gestión eficaz en lugar de sólo estar pendientes de recaudar y subir los impuestos a los ciudadanos y comerciantes. Valencia necesita un cambio y se hace evidente en cada área de gestión municipal.”