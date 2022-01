Catalá acusa a Ribó de dejar de invertir más de 500 millones en los barrios “por su mala gestión”

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha presentado hoy lo que ha denominado “las líneas de trabajo para iniciar la recta final por el cambio de gobierno de la ciudad tras seis años de desgobierno de Ribó y PSOE quienes están enfrentados, divididos y agotados”.

Según la portavoz “Valencia necesita un nuevo gobierno que quiera y trabaje por Valencia, y para ello restan ya 500 días, la misma cifra que los millones de euros que han dejado sin ejecutar en estos seis años. Ribó y PSOE han demostrado la ineficaz gestión que ha dejado a los valencianos sin mejoras en sus barrios y con una ciudad cada día más atascada, sucia e insegura”.

Catalá ha recordado que “en seis años Ribó y PSOE han dejado de invertir 500 millones de euros en nuestra ciudad por su incapacidad para gestionar el presupuesto, los índices delictivos se han disparado con cifras histórica de crecimiento de los delitos, un 35,6 por ciento más que hace un año y se han doblado el numero de quejas de los ciudadanos por suciedad y abandono de calles y jardines”.

Ha añadido en su repaso que “la ciudad de Valencia está atascada tanto en la administración, más de 6.000 licencias de actividad y de obras sin resolver, como en el tráfico que ha dejado de ser la Valencia de los 10 minutos para circular en la de más de media hora para ir de norte a sur y de este a oeste”, explicó Catalá.

Ha explicado que “Ribó y PSOE presupuestan más pero invierten menos El balance de inversiones en la ciudad es bajísimo. El año 2021 de los 224,1 millones de euros presupuestados para inversiones sólo se han ejecutado 52,5 millones, estando a un mes de acabar 2021 pendientes 171,5 millones de euros. Esto significa que en once meses de 2021 sólo han ejecutado el 23,5 por ciento. Ha sido el peor dato del gobierno de Ribó y PSOE desde que llegaron al Ayuntamiento de Valencia”.

Catalá a repasado las cifras por año y ha dicho que “en 2020 finalizaron el año sin ejecutar cerca del 60 por ciento de las inversiones y se dejaron por invertir 115,2 millones de euros. En el año 2019 dejaron de invertir 105 millones de euros de los 176 millones presupuestados, apenas invirtieron el 40,5 por ciento de lo previsto. Mientras, en el año 2018 se dejaron por invertir 93 millones de euros de los 171 millones previstos, sólo ejecutaron el 45,7 por ciento de lo presupuestado. En 2017n dejaron de invertir 69 millones de euros y en 2016 no llegaron a los barrios inversiones previstas por valor de 58 millones. Catalá afirma que serán más de 500 millones de euros al cierre de 2021 sin invertir”.

“Es una cifra que evidencia la falta de capacidad y trabajo del Gobierno de Ribó y PSOE “más pendientes de sus egos personales que de dar respuesta a los ciudadanos de Valencia que sufren cada día más el atasco de la administración, la mayor presión fiscal de España según la OCU, y Valencia ha perdido la capitalidad que siempre tuvo con gobiernos del PP”.

Catalá ha recordado las inversiones que se pierden y oportunidades cada año en la ciudad para generar riqueza y empleo de calidad. El atasco de la administración en la gestión de licencias de actividad y de obras, más de 6.000 pendientes de resolución, según datos del propio Gobierno, hacen que el Gobierno de Ribó y PSOE “espanten a los inversores para asentarse en la ciudad, sin inversión privada que acaba en otras ciudades como Madrid o Barcelona. Un ejemplo es el bloqueo a la ampliación del puerto y seis años sin regeneración de las playas del sur”.

Inseguridad

El Gobierno de Ribó y PSOE ha conseguido, “por su falta de planificación, convertir a Valencia en la más insegura de España”.

El Gobierno de Ribó y PSOE sigue suspendiendo en seguridad ciudadana. La portavoz del PP, María José Catalá, ha advertido que “la delincuencia se ha disparado en la ciudad de Valencia mientras el Gobierno de Ribó y PSOE siguen mirando hacia otro lado. Se les ha ido de las manos con cifras históricas de aumento de los delitos, este año se han incrementado un 36,5 por ciento al cierre del tercer trimestre según los datos del propios Ministerio del Interior”.

Barrios como Orriols siguen sufriendo la delincuencia en sus calles. Las peleas y reyertas ya se han cronificado en el barrio de Orriols, según los populares. Y un ejemplo de ello son los videos difundidos por los vecinos esta misma semana.

La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha denunciado que el alcalde Ribó mintió al decir en verano que en unos meses se incorporarían 234 agentes de la Policía Local, estamos en 2022 y no hemos visto ninguno, y la plantilla sigue decreciendo. “Los exámenes de esta oposición que es del año 2018 y 2019 siguen con retraso. Además, aunque se incorporarán estos agentes hay que contar que en los últimos dos años se han jubilado 145 policías a los que habrá que sumar los de 2021, por lo que la plantilla quedará igual. Y todavía no se ha convocado la oferta pública de 2020 y no están ni las bases de 2021″, ha explicado Catalá.

Según sus cuentas, hay 200 policías menos que en el último mandato del PP en 2015. Catalá afirma que con estos datos Ribó «no puede seguir mintiendo a los vecinos de Orriols y de los barrios donde se ha disparado la inseguridad con refuerzos que nunca van a llegar a no ser que los quite de otros barrios. Debe poner ya en marcha un plan conjunto con el Cuerpo Nacional de Policía para atajar la inseguridad en la ciudad, pues se les ha ido de la manos la situación y para nosotros es muy preocupante».