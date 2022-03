Camps llevará a Anticorrupción el convenio del PAI del Grao si Ribó no repercute todos los gastos a los promotores

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado que si el Ayuntamiento de Valencia no cumple el convenio que firmaron la Generalitat y el Ayuntamiento en 2007 para la ejecución del PAI del Grao repercutiendo el coste del mismo a los promotores, llevará dicho incumplimiento a la Fiscalía Anticorrupción.

Camps considera que “Ribó y Ximo Puig están regalando diez millones a promotores privados”, si bien no entró a valorar las cifras aportadas por la concejal de Urbanismo, Sandra Gómez, que cifró en 42 millones el coste y dijo que los promotores pagarán 32 millones.

Para el expresidente, “el gobierno sociocomunista necesita que la Fórmula 1 haya costado algo, aunque sea un euro, porque basaron todo su discurso en el coste de este evento” Además, en su opinión, el Ayuntamiento no acaba el proyecto del PAI del Grao “porque quiere borrar cualquier recuerdo de la época de esplendor de la ciudad”.

Camps ha hecho estas declaraciones esta mañana en la calzada del que fue el circuito de Fórmula 1 de Valencia, hoy abandonado y lleno de escombros e inmundicia, y ha querido explicar paseando por su trazado que el mismo es la culminación “de dos vías muy importantes de Valencia, como son la avenida de Francia y el Paseo de la Alameda” y que su diseño es muy importante porque conformarán lo que será el “waterfront” de la ciudad. “Yo haría aquí edificios potentes, aunque eso depende del diseño que quiera quien gobierna en cada momento, pero esto se diseñó con edificios altos para concentrar la edificabilidad y poder hacer muchas zonas verdes y un urbanismo muy esponjado”.

Camps ha convocado la rueda de prensa “como ciudadano” y ha dicho que como tal estará expectante a ver qué hace el Ayuntamiento y que si no cumple el convenio y regala diez millones a los promotores, “iré a la Fiscalía Anticorrupción, que tantos años se han dedicado a mí”.

Candidato a la alcaldía: “mi corazón nació aquí”

Al hilo de su razonamiento sobre el PAI de Grao, Camps ha dicho que sigue teniendo mucha ilusión con que su partido le permita ser candidato a la alcaldía de Valencia, puesto que ahora ocupa María José Catalá. Si bien ha dicho que si Catalá es la candidata la apoyará desde el primer momento, ha descartado integrarse en su lista: “no tendría sentido, yo la apoyaré en todo desde fuera”.

Camps ha hecho especial hincapié en su valía para la candidatura a dirigir el Cap i Casal: “he nacido aquí -algo que le diferencia de Catalá-, he estudiado aquí, he trabajado aquí, he sido político aquí” y ha repasado concejal de Tráfico, portavoz del Ayuntamiento, delegado del Gobierno, Secretario de Estado y presidente de la Generalitat” y ha presumido de tener “una agenda de contactos valencianos, nacionales e internacionales a los que llamaré inmediatamente si soy alcalde para decirles que hay que invertir en Valencia, porque desbloquearé la ciudad desde el primer momento”.

Preguntado por el coste de la Fórmula 1 y otros grandes proyectos durante su etapa al frente de la Generalitat, Camps ha señalado al estadio sevillano de La Cartuja, donde el Valencia CF jugará la final de la Copa del Rey. “Se hizo para una candidatura olímpica que no prosperó y nadie dice nada. Ahora acogerá la final porque se puede. Yo reclamaría más eventos de este tipo para Valencia, más ahora que ya están hechas las infraestructuras”, y se ha referido especialmente al campo de regatas: “ahora los inversores privados sí que hubieran entrada en la Copa América”.

Camps ha dicho que la izquierda “hace eventos pero los hace con vergüenza” y se alegra de que Mónica Oltra “se abrace feliz con Yolanda Díaz en el Palau de Les Arts que tanto criticaron” (en alusión a la gala de los Premios Goya), o que se le vea sonriente “en la salida de la Volvo Ocean Race”.

Mónica Oltra: “Que haga lo que le dé la gana”

Respecto a Mónica Oltra, ha dicho que no ha explicado bien el caso de su exmarido y aunque no ha valorado si debe dimitir (”que haga lo que le dé la gana”), sí que ha dicho que esa sería la salida si se aplicara “una milésima parte de su código deontológico”. Ha dicho que el principal problema que tiene es que “ya se sabe que no es transparente ni ejemplar”.

“Avalé a Feijóo hace cuatro años”

Camps se ha mostrado muy satisfecho de que Alberto Núñez Feijóo vaya a ser el próximo presidente del PP y ha dicho que lo había avalado en esta ocasión del mismo modo que “ya lo avalé hace cuatro años”.

Camps ha considera que Feijóo era el relevo generacional lógico de Mariano Rajoy “en un partido en el que tiene un patrimonio de tantos años de historia”, y ha explicado que “ha llegado cuatro años después, pero seguro que es para bien”.

Tambien ha explicado que no iba a ir al acto que mañana celebrará Feijóo en Valencia: “es el momento de la militancia, no de los dirigentes o exdigentes” y ha concluido que siempre estará a disposición del partido.