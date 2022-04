Acertada pregunta de Catalá

Cómo van a defender ahora que lo que es bueno para Barcelona, no es bueno para Valencia. Esta ha sido una pregunta más que oportuna que la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, le hizo ayer al alcalde, Joan Ribó, en el pleno. Una pregunta que también formuló el día anterior en Les Corts y que sigue sin tener respuesta por parte de los Gobierno municipal y autonómico. Sencillamente, porque no existe ni un solo argumento sostenible.

Catalá demostró conocimiento al percibir el error de los actuales gobernantes y, sobre todo, les ha puesto en evidencia al no haber siquiera tomado en serio la posibilidad de que Valencia volviera a ser el escenario atractivo para todo el mundo.

No hay excusa para que un evento con un retorno económico de mil millones de euros y de una proyección espectacular a nivel internacional sea rechazado, a no ser porque desde la perspectiva comunista se está en contra de acontecimientos procedentes de la iniciativa privada, o porque se quiere beneficiar a un tercero, circunstancia que no quiero imaginar, pero que alguien puede pensar.

Lo cierto es que la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, y demás representantes barceloneses se han apresurado a manifestar su satisfacción calificando la designación como «oportunidad de oro» y nosotros, los valencianos, quienes éramos preferentes para los organizadores, nos quedamos de nuevo admirando a quienes les hemos echado una mano a través de nuestro representantes institucionales. Así es la vida.