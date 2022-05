Catalá exige a Ribó que reponga el tapiz de la virgen que ha sustituido por una foto en una lona

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha exigido hoy explicaciones al alcalde Ribó por la sustitución del histórico tapiz de la Virgen por una lona que “simplemente y llanamente no está a la altura de un fin de semana tan importante para los valencianos”.

“Después de dos años sin que Valencia y los valencianos hayan podido celebrar el día de la patrona en la calle con todos los actos, lo mínimo que tenía que haber hecho el gobierno de Ribó y del PSOE es poner la plaza de la Virgen preciosa y no lo que vemos hoy con esta lona”, ha afirmado Catalá quien va a pedir explicaciones por escrito de “dónde está el tapiz histórico y precioso y por qué se ha producido este cambio”.

La portavoz del PP ha subrayado que los fieles pedimos que se trate con cariño, gusto y respeto nuestras tradiciones. Y la Geperudeta es lo más grande que tenemos los valencianos, es nuestra patrona y alcaldesa perpetua. El Ayuntamiento de Valencia no puede desmerecer un fin de semana tan importante para los valencianos. Muchos valencianos nos han trasladado su indignación”

Catalá ha lamentado que “el señor Ribó no sólo vuelve a ser el ausente este año del Día de la patrona de los valencianos sino que además sustituye el histórico tapiz que no está a la altura. Esto no puede volver a pasar. Me comprometo como alcaldesa a recuperar el precioso tapiz de la Virgen, porque es lo que merecen los valencianos.