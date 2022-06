La madre de Marta Calvo: “Necesito a mi hija, me han robado mi duelo”

La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha lamentado durante su declaración como testigo el hecho de que el cuerpo de su hija no haya podido ser hallado y que el autor confeso de la desaparición del mismo sostenga que la descuartizó porque tras “robarle a su hija” le están “robando” también “el duelo”.

El juicio a Jorge Ignacio Palma, el autor confeso de la desaparición del cuerpo de Marta Calvo, que aún no ha sido hallado, y supuesto asesino de otras dos jóvenes, ha alcanzado este martes su undécima jornada, en la que se han visto los hechos supuestamente acaecidos en la madrugada del 6 a 7 de noviembre de 2019 en la vivienda que el procesado tenía alquilada en Manuel (Valencia).

“Necesito a mi hija, por favor, que me la den. Que diga que se encontró muerta a mi hija y que la descuartizó... ¿por qué? Mi hija era incapaz de hacerle daño a nadie, era la persona más solidaria. Que la tiró en contenedores como si fuese basura, esto no debería oírlo un padre..., a fecha de hoy no tengo a mi hija, necesito su cuerpo, no puedo vivir así, esto es una muerte lenta para una madre”, ha asegurado Burón entre sollozos.

En este punto de la declaración, la presidenta del tribunal del jurado la ha interrumpido: “lamento tener que hacerlo, yo también soy madre”, ha dicho.

La madre de Marta Calvo ha explicado que su hija, de 25 años, decidió dedicarse durante un tiempo a la prostitución para reunir fondos con los que abrir un centro de belleza junto a su madre en Puçol (Valencia).

“Usted no tiene que justificar eso”, le ha interrumpido de nuevo la presidenta de la sala, a lo que la madre ha respondido “es la verdad”.

Ha explicado asimismo que la noche en la que Marta desapareció recibió un whatsapp suyo sobre las 23.20 horas en el que le comentaba cómo quería que fuese el rótulo del nuevo negocio y horas después, sobre las 3.31 horas le envió otro mensaje en el que le decía que estaba en casa de un chico y adjuntaba la ubicación.

“Cuando desperté al día siguiente pulsé la ubicación, no sabía dónde estaba la localidad de Manuel, traté de hablar con ella pero no le entraban los mensajes, pensé que estaba durmiendo. A mediodía la llamé, seguía sin responder, era la primera vez que pasaba”, ha agregado.