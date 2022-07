Comprar un piso en la ciudad de Valencia, misión casi imposible

Hasta los que saben muy poco de economía tienen clara la ley de la oferta y la demanda. Cuanto más demandando es un producto más caro es y si este escasea aumentará su precio. Esto es lo que está ocurriendo en la ciudad de Valencia. No lo dicen las inmobiliarias, lo confirma la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) que estudia este sector basándose en una Ciencia, la de Datos.

«La ciudad de Valencia tiene que crecer hacia donde pueda. Estamos con una escasez preocupante de vivienda», asegura el director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón. Llevan monotorizando datos desde 2005 y pueden concluir que, salvo contadas excepciones, en todos los barrios de Valencia sería viable construir. Las viviendas se venderían con facilidad.

Entonces, ¿cuál es el problema? La coyuntura ha hecho que los costes de construcción hayan aumentado. «Hay promociones que han desaparecido, las páginas web se han desactivado. Algunos están llamando a los clientes que compraron diciendo que los precios han subido porque es imposible venderlas al precio al que se hizo la reserva. Se les dan dos opciones, o se actualiza o se les ofrece una salida».

En todo esto tiene mucho que ver con la manera en que se tramitan las licencias municipales en la ciudad. Aquí viene el segundo factor. «El problema es catastrófico y más con escenario de inflación. Los periodos de construcción de un proyecto suelen ser de tres años, pero el plazo administrativo duplica el periodo de duración de las obras».

Cos- Gayón asegura que, a corto plazo, «los precios van a seguir subiendo de manera acusada». Las promotoras que ya han comenzado a construir no les queda otra opción que acabar.

Ciencia de datos para saber qué ocurre Aplicar Ciencia de Datos con indicadores lo más trasversales posibles de diferentes escalas, tanto espaciales como temporales. De esta manera extrae conclusiones la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV. El investigador, Ángel Martín, explica que los modeles aprenden de cosas que hayan pasado. Por eso, también se ha detectado que ahora hay un momento insólito, «no hay vivienda». El resultado es claro. En el mercado queda lo que es lo más caro porque no hay oferta. «No hay recarga de vivienda en la ciudad de Valencia».

Por tanto, para que la vivienda en Valencia no se convierta en un bien inaccesible para la clase media solo hay una solución. Poner más producto en el mercado y, para ello, es imprescindible que se ponga en marcha un plan de choque para agilizar los proyectos.

«Hay que atacar a los suelos que están ahora mismo en desarrollo y hacer un plan de emergencia. No hay excusas para no desarrollar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que no se dilaten los plazos». Insiste además en que hay que desbloquear suelos como los previstos en el PAI de Benimaclet o el Grao.

Último informe

El informe realizado por la Cátedra de Vivienda del segundo trimestre de 2022 confirma que la oferta sigue disminuyendo. Concretamente un 41,9 por ciento menos, prácticamente la mitad que hace un año. Además, se ha registrado un aumento del 20 por ciento en el precio unitario en este periodo.

De abril a junio del pasado año había 432 unidades de obra nueva a la venta, en el mismo periodo de este año la cifra ha bajado hasta las 251. Del mismo modo, se ha reducido el número de inmuebles en el mercado casi un 13 por ciento al pasar de 293 a los 251 actuales.

Con estos datos, la conclusión es clara: «La actual situación del mercado de la vivienda nueva en Valencia es crítica».

En Valencia se construyen alrededor de 3.000 viviendas al año. Quedan suelo urbanizable para entre 7.000 y 9.000, lo que equivaldría a «dos o tres años».