Compromís Sagunto dice que “pone soluciones” a la planta solar de Sagunto

El portavoz de Compromís en Sagunto y concejal de Urbanismo, Quico Fernández, ha asegurado este jueves que su formación trabaja para que el proyecto de la gigafactoría de Volkswagen se pueda ejecutar “en tiempo y forma” y que “pone soluciones, no problemas”, para la instalación de una planta fotovoltaica que abastezca a esta fábrica.

Fernández ha solicitado recientemente a la Generalitat la implantación de medidas ambientales compensatorias por la ocupación de terrenos de la planta fotovoltaica que suministrará energía a la futura gigafactoría de Volkswagen.

Se trata de una macroplanta que ocuparía una superficie de 2,5 millones de metros cuadrados, casi como Parc Sagunt I, 250 hectáreas, y por tanto “de gran impacto” en una ciudad como Sagunto, “con un suelo muy comprometido por toda una serie de infraestructuras y que está muy saturado”, según aseguró el concejal en unas recientes declaraciones que generaron reacciones en contra por entenderse como “trabas” al proyecto de la multinacional alemana.

En un nuevo comunicado, Fernández -exalcalde de Sagunto- ha apuntado: “Hasta ahora he hablado como regidor de Urbanismo, como teniente de alcalde y, por tanto, todo aquello que he trasladado a la prensa lo he hecho con el aval y en nombre del equipo de Gobierno del ayuntamiento y representa la postura institucional y no la de un partido político”.

“El fondo del asunto es muy claro. Nosotros, desde el Ayuntamiento estamos colaborando para que el proyecto de la gigafactoria se pueda ejecutar en tiempo y en forma, cumpliendo los plazos, que están muy ajustados. Y, en este proceso, lo que hemos intentado es ayudar a que la planta fotovoltaica, que se ha planteado como necesaria para el proyecto, sea viable. Hemos puesto soluciones, no problemas”, señala Quico Fernández.

“La situación en que se encontraba el proyecto era complicada porque una planta de 250 hectáreas, toda en una única ubicación, es prácticamente imposible. Por lo tanto, había que trabajar para buscar alternativas que, por un lado, redujeran el impacto ambiental de una planta tan grande, y que por otro cumplieran con los requisitos que la propia legislación establece respecto de la calificación del suelo”.

“Hay que tener en cuenta -ha añadido- que nuestra ciudad, además de tener una gran saturación de infraestructuras, tiene un suelo calificado en una gran extensión como de ‘muy alta capacidad agrológica’. Hay corredores verdes y toda una serie de condiciones que son difícilmente compatibles con las plantas fotovoltaicas”.

Por ello, el portavoz municipal de Compromís ha reiterado que “desde el principio” han colaborado con las diferentes consellerias y con Power Co e Iberdrola.

“Y la verdad, tengo que decir, es que ha habido una muy buena predisposición -según Fernández-. El primer consenso ha sido dividir la planta y ahora estamos trabajando ya para ajustar definitivamente las alternativas más interesantes para nuestra ciudad y también para el proyecto”.

Arcadi España defiende el acuerdo

El conseller de Hacienda, Arcadi España, ha insistido este jueves en que hay un “acuerdo unívoco de toda la sociedad valenciana y los partidos” respecto a la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto, que supondrá, ha recordado, la inversión industrial más elevada de la historia de España.

Preguntado por el debate suscitado desde Compromís en Sagunto respecto a la planta fotovoltaica que se prevé abastezca parte de la producción de la factoría, España ha admitido que “hay debate técnico y político sobre cómo hacerla” pero ha lanzado un “mensaje de tranquilidad, porque todas las instituciones quieren que la inversión llegue cuanto antes”.

“Más allá de polémicas, la planta fotovoltaica es necesaria y será una realidad. Hay que negociar el cómo, pero hemos de dar tranquilidad a los ciudadanos que ven en esto una oportunidad y demostrar a los inversores un acuerdo inquebrantable por parte de las instituciones”, ha agregado.

Respecto a la posibilidad planteada por Compromís en Sagunto para trocear esa planta y los posibles movimientos especulativos con los terrenos susceptibles de acoger esa planta, España ha indicado: “Todos sabemos que la Generalitat actúa desde hace tiempo en la zona, con expropiaciones y llegando a acuerdos. Se sabe que Parc Sagunt necesita crecer, no creo que haya movimientos especulativos. Es más una cuestión técnica que política”.

Catalá dice que la inestabilidad aleja a los inversores

La síndica del grupo popular en Les Corts Valencianes, María José Catalá, ha criticado que la gestión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no favorece a la inversión en la Comunitat, y lamenta la “insestabilidad” del Consell “con las continuas peleas entre el PSPV y Compromís”.

”Desde el Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) estamos muy preocupados porque vemos que una vez más este Consell cojea, y como siempre, uno de los socios acaba intentando boicotear los proyectos estratégicos para nuestra tierra”, ha señalado Catalá en un comunicado, en referencia al Puerto de Valencia y a la gigafactoría de baterías de Sagunto.

La síndica popular critica que “Compromís se descuelga cuestionando una instalación de energía fotovoltaica en un contexto en el que todos deberíamos apostar por las energías renovables y el uso de ese tipo de instalaciones”.

Catalá muestra asimismo su sorpresa con que sea el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, “el que salga a cuestionar inversiones en otras ciudades” cuando “es él el que no consigue nada para la ciudad”.