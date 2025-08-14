Otro incendio forestal se desata en Bicorp (Valencia)

Siete medios aéreos y varios terrestres han sido movilizados hasta Bicorp (Valencia) para trabajar en la extinción de un incendio forestal declarado este jueves en el término de ese municipio valenciano situado en la comarca del Canal de Navarrés.

El Centro de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha recibido el aviso del Observatorio Caroche de un incendio forestal en este término y hasta el lugar han sido movilizados siete medios aéreos más tres unidades helitransportadas.

También se han desplazado al lugar dos unidades de bomberos forestales con dos autobombas, una brigada forestal del Consorcio de Bomberos de Valencia, una unidad de prevención de incendios, un agente medioambiental y agentes de la Policía de la Generalitat.

Bicorp está situado a unos 37 kilómetros de distancia de Teresa de Cofrentes, donde desde también trabajan medios aéreos y terrestres en la extinción de un incendio forestal originado este miércoles por un rayo y que ha obligado al desalojo de dos pedanías y de viviendas diseminadas, así como a la movilización de la UME.