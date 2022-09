Los agricultores valencianos amenazan con demandar a Bruselas por incumplir el “tratamiento en frío”

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) propondrá a la interprofesional citrícola Intercitrus la posibilidad de interponer una demanda e, incluso, solicita la dimisión de todos los responsables de la Comisión Europea si se confirma que hay un incumplimiento en la aplicación del tratamiento en frío, vigente desde el pasado 14 de julio, en los cargamentos de naranjas procedentes de Sudáfrica con destino a la UE.

Según avanzó AVA-ASAJA en agosto a partir de informaciones emitidas por las autoridades sudafricanas y tal como constató ayer el Comité de Gestión de Cítricos (CGC), una buena parte de los envíos de naranjas de Sudáfrica estarían descargándose en puertos europeos sin adoptar el mecanismo de temperatura establecido en el Diario Oficial de la Unión Europea y recomendado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para evitar la entrada de la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta), una plaga de cuarentena cuya introducción en Europa ocasionaría pérdidas millonarias a numerosas especies agrarias y arbóreas.

En concreto, hay serias sospechas de que los importadores han consentido la llegada de cargamentos que solo fijan la temperatura en el ambiente del contenedor, en lugar de en la pulpa de la naranja, que es donde se localizan las larvas.

ASAJA Nacional y el COPA-COGECA, entidad que aglutina las principales organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de la UE, han elevado este asunto a nivel comunitario para reclamar la plena aplicación del tratamiento en frío y extenderlo a mandarinas y pomelos, al entrañar el mismo riesgo fitosanitario que las naranjas.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, asegura que “si se demuestra este escándalo, lo primero que deberían hacer los responsables es dimitir de sus cargos. Porque no solo están humillando a los agricultores europeos, que son los que les pagan sus sueldos, no solo están poniendo en peligro la seguridad fitosanitaria del continente, sino que también están cometiendo un fraude de ley al desentenderse de sus propias normativas. Trataremos de que Intercitrus se ponga en contacto con un gabinete jurídico especializado en temas comunitarios para estudiar la interposición de una demanda contra la Comisión Europea, puesto que es injusto que, siendo las administraciones las responsables del control de plagas y enfermedades, sean los agricultores quienes paguemos las consecuencias de su negligente gestión, por no hablar de complicidades”.

Nuevas interceptaciones

La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea ha contabilizado durante el mes de agosto cuatro interceptaciones más de mancha negra en los cítricos sudafricanos. En lo que llevamos de campaña Sudáfrica alcanza 10 detecciones de esta plaga (1 en junio, 5 en julio y 4 en agosto), por lo que ha anunciado su decisión de detener “voluntariamente” la exportación de naranjas Valencia desde las zonas afectadas por la mancha negra a la UE a partir del 16 de septiembre de 2022.

Para AVA-ASAJA, este anuncio es “el teatro de todos los años. Sudáfrica sigue haciendo agua en seguridad fitosanitaria, es incapaz de garantizar la salud de sus cítricos. Y después de que el sector citrícola y la UE le afean el intolerable número de interceptaciones, hace ver ante la galería que de propia voluntad quiere suspender sus envíos”.