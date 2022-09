Ximo Puig sobre las medidas fiscales del Gobierno: “Si ayudan a las familias y a las empresas, contarán con nuestro apoyo”

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, no ha querido seguir polemizando sobre la diferencia de opiniones entre su Consell y el Gobierno central en cuanto a la bajada de impuestos anunciada por el presidente valenciano el pasado martes. Durante su visita a la feria del azulejo Cersaie de Bolonia, y preguntado por las medidas anunciadas hoy por el Gobierno central, ha asegurado que, aunque no quiere valorar una propuesta que no conoce en profundidad, “todo lo que sea apoyar a las familias y a las empresas nos parece bien y va en la misma dirección que nuestras medidas.”

“Eso es lo que nosotros hemos intentado. Espero que esas medidas vayan en esa dirección, y contarán con nuestro apoyo”, ha indicado el presidente tras realizar un recorrido por las principales empresas valencianas representadas en el certamen.

En cualquier caso, ha señalado, “hay que dejar de pensar en cuestiones políticas de carácter coyuntural y ser conscientes de que hay muchas empresas y familias con dificultades”.

Preguntado por la crisis desatada en el Gobierno catalán tras el cese de su vicepresidente, el jefe del Gobierno valenciano ha indicado que es una situación “complicada” pero ha insistido en que confía en que haya un Gobierno de “estabilidad con el que podamos compartir proyectos y la lucha contra la inflación”.