El Ayuntamiento de Valencia aumenta un 3,16 por ciento su presupuesto en 2023, dotado con 1.042,8 millones

El presupuesto del Ayuntamiento de València para 2023 rebasará por segundo año consecutivo los mil millones de euros, ya que gestionará 1.042′8 millones, un 3′16 % más que este ejercicio, en unas cuentas que no suben ningún impuesto municipal e incluyen 31′4 millones para el canal de acceso ferroviario.

El alcalde de València, Joan Ribó, y el edil de Hacienda, Borja Sanjuán, ha presentado este lunes en rueda de prensa los últimos presupuestos municipales de la legislatura, tras su aprobación en la junta de gobierno, de los que han destacado que mantienen el ritmo inversor y no incluyen ningún recorte para asumir el aumento de la inflación o de los costes energéticos.

Ribó ha señalado que en un contexto “delicado y preocupante” en el que a muchos ayuntamientos no les cuadran los números, València vuelve a ser la primera gran ciudad española en presentar sus presupuestos, que además reflejan una reducción de la deuda y un equilibrio de las finanzas, gracias a una gestión “eficiente y honrada”.

Novedades en los presupuestos 2023

Entre las novedades de los octavos presupuestos progresistas de València figuran una partida de 31′4 millones de euros para las obras del canal de acceso ferroviario, que al Ayuntamiento la corresponde financiar en un 25 %, así como 4′8 millones para La Marina, que desde el 1 de enero pasa a gestionar el Consistorio.

Ribó ha destacado también que los ingresos aumentarán en 2023, gracias al incremento de las entregas a cuentas del Estado, a la segunda anualidad de los fondos europeos Next Generation (35 millones) y a transferencias de la Generalitat como el Plan Edificant, 3′3 millones de la Conselleria de Igualdad y 3′4 millones de Labora.

Además, se ha contratado un nuevo endeudamiento de 35 millones de euros (sobre todo para el Canal de acceso), que permitirá una reducción neta de la deuda en 2 millones de euros, ya que se van a amortizar 37 millones de euros en 2023, año que acabará con una deuda de 230 millones de euros, el 24′5 % de los ingresos previstos.

No suben los impuestos

Las cuentas para 2023 no incluyen ninguna figura impositiva nueva y las existentes están congeladas, lo que supondrá un 0′2 % menos de recaudación con respecto a este año, y además el Consistorio asume el pago de un nuevo tributo estatal para la gestión de residuos que entra en vigor en 2023, en vez de repercutirlo en la ciudadanía, que supone 4′6 millones de euros.

El edil de Hacienda ha explicado que hay una disminución leve en la recaudación del IBI de características especiales y del impuesto de vehículos de tracción mecánica, mientras que sube la referida al IAE y a construcciones y obras, porque hay más actividad.

No se ha presupuestado aún el recargo del 30 % del IBI a grandes tenedores con viviendas vacías que se aplicará desde 2023, porque la Generalitat no los ha cuantificado todavía, mientras que Sanjuán ha señalado que la subida generalizada de los intereses no costará “un euro” a los valencianos, gracias a la colocación de excedentes de tesorería.

Aumento de los costes energéticos

Los gastos corrientes suben un 6′4 %, hasta los 30′4 millones de euros, para hacer frente a cuestiones como el incremento del precio de la energía, para lo que se consignan 7′2 millones más, si bien Ribó ha alertado de que si no se hubiera cambiado toda la iluminación de la ciudad a sistema led y de bajo consumo la cifra sería superior.

El nuevo contrato de lucha contra las plagas sube 1′1 millones; la partida para limpieza diaria aumenta 1′4 millones; el servicio del Ciclo integral del agua contará con 1′1 millones más, hasta los 19′5 millones, sobre todo para construir un depósito de tormentas en El Saler; y habrá un millón más, 6′4 en total, para apoyar a emprendedores.

El presupuesto de la EMT aumenta 2′5 millones de euros (un 3′3 %), hasta los 76′4 millones, para afrontar el aumento de personal y de combustible, mientras que Ribó ha indicado que se ha aprobado destinar 11′3 millones del previsible remanente que habrá en el primer trimestre a atender los incrementos de esta empresa pública.

En el capítulo de gastos crecen sobre todo los gastos de personal, en 14′3 millones, hasta los 338′8 millones (el 32′6 % del total presupuesto), para hacer frente a las nuevas contrataciones de técnicos municipales y al incremento salarial del 2 % pactado por los agentes sociales.

El capítulo de inversiones contempla 3′7 millones de euros para acabar las obras del Palau de la Música, 5′8 millones para edificios escolares, o 3′9 millones para Bomberos.