Cubas, tanques y bombas de evacuación de agua: el plan antidana de Alfafar

El Ayuntamiento de Alfafar ha reforzado su plan de contingencia frente a episodios de dana y lluvias intensas mediante un dispositivo especial coordinado con la empresa gestora del agua, Hidraqua, mientras permanece a la espera de autorización para iniciar obras de reparación en la red de alcantarillado.

El consistorio y la empresa mantuvieron una reunión el pasado 19 de agosto para concretar la puesta en marcha del protocolo, que se activará cuando el 112 emita una alerta por lluvias, informa el Ayuntamiento.

El plan contempla la disposición inmediata de cubas de gran capacidad, bombas y operarios para evacuar agua en puntos críticos del municipio.

“El protocolo establece que se dispondrán de manera inmediata dos o tres cubas de gran capacidad, además de la movilización de los operarios de Hidraqua, quienes contarán con bombas y tanques preparados para evacuar el agua acumulada en aquellos puntos donde la red de alcantarillado no pueda responder adecuadamente”, según las fuentes municipales.

El refuerzo se produce tras los efectos de la dana registrada el 29 de octubre de 2024, que evidenció la necesidad de medidas preventivas adicionales.

El Ayuntamiento continúa a la espera de respuesta por parte de TRAGSA y del Ministerio a las memorias presentadas para la ejecución de las obras de mejora del sistema de saneamiento.

“Este plan de contingencia es fundamental para proteger a nuestros vecinos y vecinas, pero al mismo tiempo queremos dejar clara nuestra preocupación. Llevamos seis meses a la espera de una solución definitiva y aún no tenemos respuesta para iniciar las obras necesarias”, ha señalado el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.

“No podemos seguir retrasando la reconstrucción de un sistema que es clave para la seguridad de todo el municipio”, ha añadido.