Acceso

Comunidad Valenciana Alicante

Sucesos

Prisión para el ladrón de San Juan y Mutxamel

Entró en cinco hogares con sus moradores dentro y robaba bolsos y mochilas para sustraer efectivo y tarjetas

Detenido un hombre acusado de varios robos en viviendas habitadas de Sant Joan d'Alacant y Mutxamel REMITIDA / HANDOUT por Guardia Civil Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/08/2025
Detenido un hombre acusado de varios robos en viviendas habitadas de Sant Joan d'Alacant y MutxamelGuardia CivilEuropa Press
  • REDACCIÓN ALICANTE
Alicante Creada:
Última actualización:

Un hombre de 57 años ha sido enviado a prisión provisional como supuesto responsable de una oleada de hurtos y robos en domicilios de San Juan y Mutxamel, a los que entraba durante el día y, si era sorprendido por los moradores, fingía desorientación y pedía un vaso de agua para que las víctimas bajaran la guardia.

Según la Guardia Civil, al detenido, con numerosos antecedentes policiales, se le atribuyen cinco robos con fuerza y un hurto en viviendas con personas dentro, además de un hurto en un comercio y dos delitos de estafa por el uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas.

Durante sus 'golpes', este individuo buscaba bolsos o mochilas para sustraer dinero en efectivo y tarjetas, con las que posteriormente realizaba pagos en establecimientos.

En la detención por parte de agentes del instituto armado con la colaboración de policías nacionales de la comisaría norte de la ciudad de Alicante se intervinieron 582 euros presuntamente sustraídos, tras lo cual el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante decretó su ingreso en prisión provisional.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas