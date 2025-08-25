Prisión para el ladrón de San Juan y Mutxamel

Un hombre de 57 años ha sido enviado a prisión provisional como supuesto responsable de una oleada de hurtos y robos en domicilios de San Juan y Mutxamel, a los que entraba durante el día y, si era sorprendido por los moradores, fingía desorientación y pedía un vaso de agua para que las víctimas bajaran la guardia.

Según la Guardia Civil, al detenido, con numerosos antecedentes policiales, se le atribuyen cinco robos con fuerza y un hurto en viviendas con personas dentro, además de un hurto en un comercio y dos delitos de estafa por el uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas.

Durante sus 'golpes', este individuo buscaba bolsos o mochilas para sustraer dinero en efectivo y tarjetas, con las que posteriormente realizaba pagos en establecimientos.

En la detención por parte de agentes del instituto armado con la colaboración de policías nacionales de la comisaría norte de la ciudad de Alicante se intervinieron 582 euros presuntamente sustraídos, tras lo cual el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante decretó su ingreso en prisión provisional.