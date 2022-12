Pérdida de talentos: cada cinco años desaparecen 400 médicos en la provincia de Valencia

Durante el último lustro, se han incorporado al mundo laboral un total de 2.038 médicos en la provincia de Valencia, una cifra muy por debajo de los 2.411 galenos que entrarán en edad de jubilación dentro de los próximos cinco años. Esto deja un déficit de 400 médicos en este periodo. La presidenta del Colegio de Médicos de la provincia, Mercedes Hurtado, ha alertado hoy del déficit de profesionales que se viene produciendo desde hace años y ante el cual todavía no se han tomado medidas.

Hurtado, que ha mantenido hoy el tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación, ha explicado que durante la próxima década serán 3.767 los médicos que alcancen la edad de jubilación, lo que representa el 27 por ciento de los sanitarios que hoy en día están en activo.

Desde el Colegio, ha señalado, llevan año reiterando que faltan médicos. “La pandemia y el posterior estrés que vienen sufriendo todos los departamentos, en especial atención primaria, ha evidenciado esta realidad. Hay un déficit de facultativos en todos los niveles que provoca gran malestar entre los pacientes y los propios médicos”.

En este sentido, ha recordado que se jubilan más médicos de los que se incorporan desde las universidades. En la población colegial la cifra de jubilados ha crecido un 48 por ciento con respecto a 2017.

Hurtado ha denunciado que no se prevé la demografía médica, lo venimos diciendo desde 2014, no entran la misma cantidad de médicos, “pero como no se toman medidas, esto va a ir in crescendo, porque además hay compañeros que se van al extranjero”.

Con respecto a la saturación hospitalaria debido a los virus respiratorios, la presidenta ha recordado que todos los años por estas fechas se produce un pico en las atenciones debido a los virus estacionales, que este año ha sido mayor tras la eliminación de la mascarilla. “Ahora tenemos los clásicos, más la covid”.

En este sentido, ha demandado que se deberían de reforzar todas las plantillas, sobre todo en estos periodos y en los periodos vacacionales. “No hay suficientes médicos, y los médicos son personas que necesitan descansar, y no hay gente para suplir esas vacaciones. La situación está muy mal”.