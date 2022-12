Valencia se rinde ante Feijóo: “No vamos a votar una moción de censura en el Congreso, vamos a votar en miles de urnas”

Hacía tiempo que Valencia no se rendía en cuerpo y alma al PP como lo ha hecho esta tarde ante el presidente del partido nacional, Alberto Núñez Feijóo en el recinto de Feria Valencia, durante la celebración del acto “En defensa de un gran país”. Ante más de 1.300 asistentes, Feijóo ha hecho un llamamiento a todos los españoles, no solo a los votantes del PP, sino a los socialistas a quienes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha “secuestrado” el voto, para realizar una moción de censura en “miles de urnas” durante las próximas elecciones generales y autonómicas.

“Estamos orgullosos de defender la Constitucion, de defender a la Comunitat Valenciana, porque la Comunitat Valenciana es una parte indisoluble de la nación española. Y por eso no os vamos a fallar”, ha señalado el presidente popular. Al hilo de un pequeño error del presidente del PP regional, Carlos Mazón, que se ha referido a 2023 como 2003, Feijóo ha asegurado que “vamos a hacer lo mismo que aquel año, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta en España, en la Comunidad Valenciana y en Valencia”.

Feijóo ha realizado un repaso por las últimas modificaciones legislativas realizadas por el actual Gobierno, entre ellas el cambio en el delito de sedición y de malversación, y ha asegurado que “en tres meses el gobierno ha tomado más decisiones en contra de la integridad de nuestro país que ningún otro Gobierno en la historia”. En este sentido, ha asegurado que “hasta los socialistas saben que este es el peor gobierno de la hisotria de España”. Por ello, ha señalado, “no estamos aquí porque nos apetezca presentar nuestra oferta política, sino porque nuestra obligación es defender España”.

En su opinión, España necesita un buen gobierno que cumpla con tres requisitos: resolver los problemas de las personas, y no de los políticos; ser humilde y reconocer sus errores y, por último, servir a las instituciones “y no ocuparlas”. En cuanto al primero de los requisitos, Feijóo ha subrayado que el Gobierno aumenta la deuda en “1.500 millones cada semana, es el Gobierno que va a dejar el ‘pufo’ más grande de la historia”, mientras el 28 por ciento de la población está en riesgo de pobreza.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, ha asegurado que “ni son presupuestos, ni son generales, ni del Estado”. Ha recordado que las cuentas han sido invalidadas “por todas las instituciones” y ha criticado que “no son generales porque están pensados para las minorías, y no son del Estado porque son la financiación de la campaña electoral de 2023 del PSOE”.

“La ventaja de las democracias es que las mayorías gobiernan y las minorías no, y en este momento las minorías tienen el bolígrafo para escribir el código penal de las mayorías”. Ha asegurado que Sánchez está legislando para favorecer a personas concretas, y eso va en contra de la democracia”.

En cuanto al segundo de los requisitos, ha hecho referencia a la ley del “solo sí es sí” y ha criticado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, “no sabe ni donde están las facultades de derecho de cada ciudad”. “Si no sabes legislar debes rodearte de aquellos que sí que saben”, ha señalado, tras recordar que con un gobierno “feminista se ha aprobado una ley que reduce las penas a violadores y agresores sexuales”.

Por último, Feijóo ha asegurado que “Sánchez ha emprendido su propio ‘procés’ y ha situado en instituciones a “familiares, amigos y fieles”. Además, ha criticado que ha hecho todo lo que dijo que no haría. “Dijo que no gobernaría con Podemos, que no pactaría con Bildu, que lucharía contra el independentismo y contra la corrupción”.

“Cuando lo que dice un político y lo que hace, no se corresponde, eso es un secuestro del voto”. Por eso, ha tendido la mano a todos aquellos socialistas que, “de buena fe”, votaron a Sánchez, “creyendo que cumpliría lo que decía”.

“Sonreíd, ya se van a casa”

Por su parte, el presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que “2023 no acabará con más ninguneo, con más olvido, ni con más separatismos, ni con más pobreza, tenemos un camino que se llama ‘valencians en peu alceu-se”, y ha señalado a los asistentes al acto “cuando penseis en 2023, no estéis tristes, sonreíd, ya se van a casa”.

Ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará mañana Valencia, pero “no traerá ni una reforma del modelo de financiación, ni soluciones para la cerámica, ni ayudas energéticas, porque a lo mejor no le caben en el Falcon”, pero sí que le caben, ha dicho, “los peores presupuestos de la historia para la Comunidad Valenciana, y siempre van con el Junqueras, Puigdemont y Otegui”.

“Sánchez no trae nada más que el único miedo que tiene, que es el electoral y sigue ninguneando a la Comunidad Valenciana, mientras Ximo Puig calla, aplaude, claudica y se rinde”. Ha finalizado asegurando a Feijóo que “aquí está todo el PP de la Comunidad Valenciana para defender a España”.

La secretaria general del PP en la Comunidad Valenciana, María José Catalá, por su parte, ha asegurado que “vamos a conseguir ser el primer ejército para defender nuestra bandera frente a quienes quieren trocearla” y ha señalado que “Valencia necesita escuchar a quien va a defender a nuestro país”.

“Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, nuestra Comunidad nunca olvidará que en un día como hoy nos conjuramos para poner el punto y final a Sánchez”.