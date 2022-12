Estos son los barrios abandonados de Valencia

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha denunciado que a falta de un mes hay 16 de barrios y tres pedanías de Valencia no han recibido ningún euro.

“No ha llegado el 82 por ciento de la inversión prometida. La ejecución es del 17,6 por ciento, a fecha 2 de diciembre, una cifra que es directamente una tomadura de pelo y la prueba evidente que la izquierda no sabe gestionar. Sólo saben que hacer propaganda, porque de gestión los datos los dejan en evidencia. Es impresentable que con los impuestos que pagan los vecinos de Valencia, las inversiones no lleguen. Las calles están cada vez más sucias, los parques infantiles y los centros de mayores tienen multitud de incidencias, y hay más inseguridad en las calles. Nosotros nos comprometemos a no engañar a los vecinos. No les diremos que vamos a destinar millones de euros en sus barrios para que luego que no llegue ni un euro. Cuando lleguemos a la alcaldía ejecutaremos los que presupuestemos y lo que les prometamos”.

Los barrios olvidados de este 2022, según el PP son:

·En el distrito de Campanar: Tendetes y El Calvari.

·En el distrito de La Saidia: Sant Antoni, Tormos y Trinitat

·En Plà del Real: Ciutat Universitaria

· En l´Olivereta: Fontsanta y la Llum

· Sant Isidre (en Patraix)

· La Creu Coberta (en Jesús)

· Tres barrios en Quatre Carreres (Mont-Olivet, En Corts y Ciutat de les Arts i les Ciencies)

· Beteró (en Poblats Marítims)

· Camí Fondo (en Camins del Grau)

· La Carrasca (en Algirós)

·Tres pedanías en el Norte (Benifaraig, Poble Nou y Mauella)

La portavoz del PP ha subrayado que a menos de un mes para finalizar el año quedan 232,1 millones de euros por invertir. “De un presupuesto de inversiones que asciende a 281,7 millones de euros se ha invertido 49,6 millones de euros en los barrios. Lo que significa directamente que Ribó y su gobierno no cumple con la palabra dada”.