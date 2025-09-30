Accidente mortal en la V-21 hacia Sagunto (Valencia)

Una persona ha fallecido este martes en un alcance entre varios vehículos que se ha producido en la autovía V-21 en sentido hacia Sagunto, según han informado a EFE fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.

El accidente ha ocurrido sobre las 7 de la mañana a la altura del kilómetro 10,5 de esta autovía situada al norte de la capital valenciana, a la altura de la pedanía de Cúiper, y ha llevado a cortar tanto del carril Bus-VAO como el carril derecho, de manera que solo se circula por el izquierdo.

En torno a las 9 de la mañana las retenciones en sentido hacia Sagunto motivadas por este alcance múltiple eran de 7 kilómetros, debido al corte de carriles y a los trabajos de los servicios de emergencias en el lugar del accidente.