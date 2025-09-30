Sucesos
Accidente mortal en la V-21 hacia Sagunto (Valencia)
Una persona ha fallecido este martes en un alcance entre varios vehículos
Una persona ha fallecido este martes en un alcance entre varios vehículos que se ha producido en la autovía V-21 en sentido hacia Sagunto, según han informado a EFE fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.
El accidente ha ocurrido sobre las 7 de la mañana a la altura del kilómetro 10,5 de esta autovía situada al norte de la capital valenciana, a la altura de la pedanía de Cúiper, y ha llevado a cortar tanto del carril Bus-VAO como el carril derecho, de manera que solo se circula por el izquierdo.
En torno a las 9 de la mañana las retenciones en sentido hacia Sagunto motivadas por este alcance múltiple eran de 7 kilómetros, debido al corte de carriles y a los trabajos de los servicios de emergencias en el lugar del accidente.
