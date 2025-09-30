Alerta amarilla por el temporal en Alicante hasta las 12 hora de hoy martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha cancelado los avisos rojos y naranja en la Comunidad Valenciana y se mantiene hasta las 12.00 horas de este martes el aviso nivel amarillo en el litoral de la provincias de Alicante.

Según Aemet, un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectado se prevén tormentas fuertes y, dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual. El temporal en lo que va de martes acumulados de 68,1 litros por metro cuadrado en la zona del aeropuerto Alicante-Elche.

Hasta las 21.00 horas del lunes se acumularon unos 110 litros por metro cuadrado en la Torre de les Maçanes, en la comarca de l'Alacantí, y más de 100 litros, en puntos del término de Parcent, en la comarca de la Marina Alta.

Como es habitual en estas situaciones, los registros, según AEMET, están siendo extremadamente dispares, incluso dentro de los mismos términos municipales.