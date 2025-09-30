Estos son los artistas, que además de cantar, cuentan su vida en el Instituto de Cultura Gil-Albert Alicante

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert mantiene su apuesta por la música con la puesta en marcha de un nuevo ciclo en el que reconocidos artistas de diferentes estilos interpretarán en directo algunos de sus temas tras compartir con el público su trayectoria, el proceso creativo, su forma de componer o su preparación para los conciertos. Alice Wonder abrirá esta nueva propuesta con un encuentro en la Casa Bardin que tendrá lugar el próximo jueves, 2 de octubre, a partir de las 19.00 horas. El ciclo continuará el 14 de noviembre de la mano del rapero alicantino Nach, que lanzó su nuevo disco, "Destino", el pasado viernes.

Con este ciclo, el IAC -que depende de la Diputación de Alicante- pretende acercar al público la faceta menos conocida de los artistas, el proceso que les ha llevado a estar donde están y cómo trabajan para conseguir el éxito.

La artista madrileña se ha convertido en una de las voces más singulares del panorama musical español. Cantante, intérprete y compositora, mezcla soul, jazz, blues y pop con un estilo muy personal. Ha sacado dos discos y acaba de presentar "Tormenta". En 2022 fue la elegida para participar en el homenaje a las víctimas del covid en el Palacio Real de Madrid, donde interpretó "Lucha de gigantes", de Antonio Vega, y en 2023 participó en el Benidorm Fest. En Casa Bardin contará con piano y guitarra.

Referente del rap nacional

Nach, referente y pionero del rap nacional, ha presentado en las últimas semanas temas de su nuevo trabajo, entre ellos "Mi ciudad", una colaboración con el rapero argentino Trueno en el que cada uno declara su amor a los barrios donde crecieron.

El ciclo Contar y cantar, cuya entrada es gratuita limitada al aforo, continuará el próximo año. "Estamos trabajando en cerrar nuevos encuentros en 2026 con diferentes artistas punteros de nuestro país para que nos ofrezcan esa otra mirada a su forma de trabajar. Esperamos que al menos ofrezcamos otras cinco propuestas de estas características el próximo año", ha explicado la directora del Instituto, Cristina Martínez.

Como ha explicado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, “seguimos en la línea de proponer iniciativas que distingan nuestra programación y con Contar y cantar queremos que el público conozca lo que hay al otro lado, ofrecer esa otra cara de los músicos, como una forma de humanizar el éxito y destacar el esfuerzo y el trabajo de cada de uno de ellos".

Con todas las letras

Además, y de la mano del departamento de Humanidades, el ciclo Con todas las letras convocará entre octubre y noviembre a destacados autores, como Jordi Sierra i Fabra, 24 octubre; Juan José Millás, 29 octubre; o Sergio del Molino, 12 noviembre, algunos por primera vez en Alicante, que compartirán sus experiencias desde la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial.

También en octubre, el día 27 para ser exactos, y como parte del ciclo Conversaciones sobre fotografía, Cintia Bañón, Sara Adán Rosell, Sheila Lledó y Neus Castro ofrecerán una conferencia, titulada “Jóvenes autoras alicantinas”. El encuentro estará moderado por Leónidas Spine