Aemet alerta de "lluvias torrenciales" a partir del lunes en la provincia de Valencia

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta por lluvias y tormentas nivel amarillo en el litoral norte y el interior norte de la provincia de Castellón.

La alerta está activa para la jornada de mañana domingo a partir de las 15.00 horas, según han informado fuentes de Emergencias.

El aviso amarillo afecta al norte de la provincia de Castellón y en el resto del territorio de la Comunitat Valenciana no hay alertas activas.

En las próximas horas el ex-huracán Gabrielle, convertido ya en borrasca, penetrará por el oeste de la península ibérica, desplazándose hacia el sureste, dejando lluvias muy fuertes, especialmente el lunes y el martes, que en la provincia de Valencia podrán ser "torrenciales", con más de 200-250 litros por metro cuadrado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado hoy un aviso especial en donde advierte del episodio de lluvias muy fuertes y persistentes que afectará al tercio sur y este peninsulares a partir de mañana, domingo, y que durará hasta el martes, con un alto grado de probabilidad, del 70 por ciento.

Los chubascos pueden dar lugar a "inundaciones locales súbitas y repentinas" en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es "elevado", ha advertido la Aemet.