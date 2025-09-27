Borrasca Gabrielle
Aemet alerta de "lluvias torrenciales" a partir del lunes en la provincia de Valencia
Las primeras precipitaciones se producirán en la provincia de Castellón
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta por lluvias y tormentas nivel amarillo en el litoral norte y el interior norte de la provincia de Castellón.
La alerta está activa para la jornada de mañana domingo a partir de las 15.00 horas, según han informado fuentes de Emergencias.
El aviso amarillo afecta al norte de la provincia de Castellón y en el resto del territorio de la Comunitat Valenciana no hay alertas activas.
En las próximas horas el ex-huracán Gabrielle, convertido ya en borrasca, penetrará por el oeste de la península ibérica, desplazándose hacia el sureste, dejando lluvias muy fuertes, especialmente el lunes y el martes, que en la provincia de Valencia podrán ser "torrenciales", con más de 200-250 litros por metro cuadrado.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado hoy un aviso especial en donde advierte del episodio de lluvias muy fuertes y persistentes que afectará al tercio sur y este peninsulares a partir de mañana, domingo, y que durará hasta el martes, con un alto grado de probabilidad, del 70 por ciento.
Los chubascos pueden dar lugar a "inundaciones locales súbitas y repentinas" en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es "elevado", ha advertido la Aemet.
