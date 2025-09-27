El PSPV acusa de Mazón de "atacar el valenciano" por proponer que los alumnos no tengan que examinarse en la PAU

Que los alumnos de la Comunitat Valenciana puedan elegir entre examinarse de la asignatura de Valenciano o de Castellón en la PAU, para el PSPV, una "nueva agresión" a la lengua. "Solo quiere atacarla, sabe que no podrá cumplirlo”.

El secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, ha criticado el anuncio que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, realizó durante el Debate de Política General y que, según explicaron fuentes de la Conselleria de Educación, tiene como único objetivo que los alumnos de la Comunitat estén igualdad de condiciones con los del resto de España, pues tienen que examinarse de una asignatura más.

"Esta decisión es una barbaridad que además no podrá cumplir porque la normativa que regula las PAU establece que todo el alumnado que vive en una comunidad bilingüe se examina de las dos lenguas oficiales de su comunidad".

En ese sentido, Miguel Soler ha reiterado que Mazón "sabe que su propuesta no se podrá aplicar" y ha advertido que, si Mazón cree que el problema es que el alumnado suspende valenciano, "la solución no es suprimir la prueba, sino mejorar la calidad educativa con más profesorado, ratios más bajas y programas de refuerzo".

Soler ha señalado también que "con la mal llamada Ley de Libertad Educativa del PP y Vox, que reduce al mínimo el valenciano en las zonas castellanohablantes, lo único que conseguirá Mazón es que muchos alumnos lleguen peor preparados y obtengan peores resultados en la PAU" por lo que ha instado de nuevo al Consell a "revertir esta norma".

"Detrás de esta propuesta se esconde la verdadera intención de suprimir el valenciano", ha afirmado Soler que ha instado al Consell a abandonar "su estrategia de confrontación lingüística" y a centrarse en "garantizar que el alumnado valenciano reciba la mejor formación posible en igualdad de condiciones".

La tercera por la cola

La Comunitat Valenciana es la tercera por la cola en las clasificaciones de la PAU. La última es Baleares, seguida de Cataluña. Se da la circunstancia de que las tres tienen una lengua cooficial, por lo que la Conselleria de Educación trata de buscar una solución a esta cuestión pues, aunque los exámenes sean diferentes, todos los alumnos pueden optar a cualquier universidad española y los valencianos lo hacen en desigualdad de condiciones, afirman desde la Conselleria de Educación.