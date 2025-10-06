La Aemet prevé un 9 d'Octubre pasado por agua en Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este jueves en que se celebra el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, se produzcan chubascos localmente moderados acompañados de tormenta, que serán más probables en el litoral central y el norte de Alicante.

Según el pronóstico de Aemet para este jueves, el cielo estará nuboso o cubierto, con apertura de claros por la tarde en el extremo norte y en el extremo sur de la Comunitat Valenciana.

El viento será flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a componente este durante las horas centrales del día.

Las temperaturas máximas previstas ese día en las capitales de provincia serán de 21 grados en València, 22 en Castellón y 23 en Alicante.