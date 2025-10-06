La alcachofa rellena de ostra valenciana, piparras y algas del restaurante valenciano Simposio es la mejor de España

Roger Julián, del restaurante Simposio (Valencia), se ha proclamado ganador del III Concurso Nacional a la Mejor Receta con Alcachofas de la Vega Baja del Segura tras presentar una alcachofa rellena de ostra valenciana, piparras y algas marinas. Un plato que, según el vencedor, refleja la honestidad de su cocina.

Esta elaboración le ha servido para alzarse con el primer premio dotado con 2.000 euros en metálico y la posibilidad de participar en el Congreso Nacional de la Alcachofa que tendrá lugar a principios de marzo en Almoradí.

Roger Julián, emocionado tras convertirse en el vencedor, ha aprovechado el gran momento para reconocer el trabajo del resto de cocineros que se han presentado al certamen, añadiendo que “si el jurado considera que nuestra elaboración ha sido la mejor, nosotros lo agradecemos, pero podría haber ganado cualquiera por los grandes cocineros que somos todos. Por esto no somos ni mejores ni peores”.

Segundo y tercer premio para Jorge Amores y Joan Belda

Jorge Amores, chef del Restaurante Ñam de Guardamar del Segura, ha ganado el segundo premio, mientras que Joan Belda, del restaurante El Baret, en Murcia, ha conseguido la tercera posición de esta edición. Ambos han obtenido un premio en metálico de 1.000 y 500 euros, respectivamente.

Un total de nueve cocineros han participado en la final del concurso, organizado por Alicante Gastronómica y patrocinado por el Ayuntamiento de Almoradí, la Asociación Alcachofa de España y la marca de la Alcachofa de la Vega Baja, con el objetivo de mostrar la calidad y versatilidad gastronómica de este producto conocido como la Joya de la Huerta.

Un concurso culinario marcado por el producto local y alto nivel de los participantes

El jurado ha estado compuesto por profesionales del sector de la gastronomía como Aurora Torres, Raúl Resino, Camila Lechín, Moisés Martínez, Pedro Herrera, Ignacio Caro, ganador de la segunda edición de este concurso y el crítico gastronómico Jonathan Armengol, quienes han resaltado el alto nivel de los participantes que han formado parte en esta tercera edición.

El presidente del jurado, Moisés Martínez, ha explicado lo complicado que ha sido seleccionar a las tres mejores elaboraciones debido al alto nivel que han mostrado los chefs en esta tercera edición.

“Los nueve platos presentados han sido muy buenos, y decidir entre primero, segundo y tercero ha sido difícil. Pero el ganador ha presentado, de todos, el plato más completo en técnica, estética y sabor”.

De esta forma, el certamen consolida la alcachofa de la Vega Baja como emblema gastronómico y motor de orgullo provincial.