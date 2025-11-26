Del Aeropuerto de Manises al Roig Arena, el festival "Los por la Música" vuelve a Valencia

El festival Locos por la Música aterriza en Valencia con su segunda edición, la primera en 2019 en el pabellón de La Fonteta, y está vez da un salto y amplía su aforo para trasladarse al Roig Arena, uno de los recintos más novedosos y de mayor capacidad de la ciudad. La cita será el sábado 13 de diciembre de 2025 desde las 17 horas y ofrecerá más de siete horas de música en directo, con un cartel formado por algunas de las bandas y los artistas más emblemáticos del pop y rock español.

Como pistoletazo de salida, este miércoles se ha celebrado en el Aeropuerto de Valencia, con el apoyo de Aena y Binter, una presentación con la actuación del grupo valenciano Seguridad Social. Ellos, junto a otros nombres como Revólver, Los Rebeldes, La Guardia, Amistades Peligrosas, Girasoules y Rafa Sánchez, serán los protagonistas de Locos por Valencia y prometen un auténtico viaje sonoro por los grandes himnos que marcaron los años 80 y 90.

Este evento está organizado por Sena Productions y cuenta con el patrocinio de Aena y Binter, y con la colaboración de Fundación Asindown como entidad solidaria comprometida con la inclusión real de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Carolina Durante, en el Roig Arena

Por otra parte, la banda Carolina Durante actuará el 26 de noviembre de 2026 en el Roig Arena en el marco del tramo final de la gira de presentación de su tercer disco. Será uno de los conciertos más grandes de su carrera hasta la fecha.

Tras su irrupción en 2018 con "Cayetano", el cuarteto formado por Diego, Martín, Juan y Mario no ha parado de crecer. A un debut largo como "Carolina Durante" (2019), le siguió "Cuatro Chavales" (2022), un álbum lleno de éxitos de referencia para toda una generación. En 2024 llegó "Elige tu propia aventura", el disco más maduro del grupo y, a su vez, el más inocente, que incluye un dueto con Rosalía. Este álbum, con tintes de rock, cuenta además con arreglos de viento y cuerdas, un interludio que simula una nana para adultos o armónicas.

Las entradas para el Carolina Durante ya están a la venta en la web www.roigarena.com.