La Ruta de Sabor de Castellón que abre la Navidad: fechas y horarios de la IV edición de la feria

La celebración de la Navidad y la gastronomía van de la mano y nada mejor que anticiparse comprando productos de proximidad. Este es el objetivo de la VI Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor. Se trata de un evento gastronómico que reunirá los mejores productos y sabores castellonenses durante los días 28, 29 y 30 de noviembre en la plaza de Las Aulas de Castellón. “Un gran escaparate gastronómico para ofrecer los mejores productos de nuestra tierra”, ha destacado el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, quien ha señalado que “este evento se ha consolidado ya como un punto de encuentro para el producto autóctono”.

Así, durante tres días, castellonenses y visitantes podrán descubrir los sabores más típicos de esta época en la provincia con productos de kilómetro cero y de gran calidad, como licores, mermeladas, quesos, embutidos, turrones, vinos, cervezas o trufas. Productos que, tal y como ha subrayado Andrés Martínez, “han capturado la atención de chefs y amantes de la gastronomía”.

Castellón tiene “un sabor único, fruto del esfuerzo y el cuidado con el que se elaboran cada día nuestros productos”, ha asegurado el vicepresidente, quien ha insistido diciendo que “esta feria se ha convertido en un escaparate idóneo para mostrar al mundo nuestra excelencia gastronómica, un elemento que nos convierte en un destino único”.

Con esta Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor, la institución provincial acercará al público la oportunidad de probar, descubrir y adquirir alimentos de una calidad excepcional que “representan lo mejor de nuestro territorio”, ha indicado el responsable del área Turística.

En este sentido, el vicepresidente de la Diputación de Castellón ha agradecido a los productores castellonenses su “dedicación diaria” para mantener viva una gastronomía que “nos representa”.

“Desde la institución provincial seguiremos apoyando su labor y poniendo en valor el trabajo que hay detrás de cada producto que llega a la mesa y que durante estos días podremos probar y comprar en este espacio gastronómico”, ha expresado Andrés Martínez.

Así pues, cerca de veinte empresas se darán cita en un espacio que contará con la presentación de productos y demostraciones gastronómicas, entre las que destaca el "showcooking" que ofrecerá el Chef Bosquet el viernes.

El horario del escaparate gastronómico será el viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas, mientras que el domingo 30 de noviembre el horario será de 11.00 a 15.00 horas.

“Invitamos a la ciudadanía a descubrir, disfrutar y apoyar a quienes, con su trabajo diario, hacen de nuestro territorio un referente gastronómico. Apostar por el producto local es apostar por nuestros pueblos, por nuestra economía y por la esencia de Castellón, una tierra con un sabor único”, ha concluido Andrés Martínez.