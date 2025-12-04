Unos agentes salvan la vida a un hombre en parada respiratoria en su casa de Xàtiva (Valencia)

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida de un hombre que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en su domicilio en Xàtiva (Valencia), al que practicaron la maniobra de reanimación tras acudir al domicilio alertados por un ciudadano de que una vecina pedía auxilio desde la ventana.

Los policías hallaron al hombre sin signos vitales, inconsciente y sin respiración aparente, y de forma inmediata iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, durante la cual se personó una médica de un centro de salud cercano, con la que se coordinaron para la asistencia.

De forma paralela, se solicitó a través de la Sala 091 la presencia de un SAMU para el traslado de la víctima a un centro hospitalario, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

Tras diez minutos de reanimación, el hombre comenzó a mostrar signos de vida, abrió los ojos y realizó grandes inspiraciones, logrando su estabilización.

La inicial actuación de los agentes de Policía Nacional, así como la eficaz coordinación con la facultativa, fue determinante para salvar la vida de esta persona, que fue trasladada posteriormente a un centro hospitalario donde ha evolucionado favorablemente, según las fuentes.