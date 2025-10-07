Alerta naranja en el 9 d'Octubre: La dana Alice afectará a la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana se verá afectada en los próximos días por la dana Alice, la primera de gran impacto nombrada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que provocará chubascos muy fuertes y persistentes, con acumulados de 100 l/m2 en doce horas, lo que ha llevado a establecer el aviso naranja para el 9 d'Octubre.

Según informa Aemet en redes sociales, se espera que el jueves una vaguada fría en altura genere una situación de inestabilidad, con cielos nublados y precipitaciones con tormenta.

Los días más adversos serán el jueves, Día de la Comunitat Valenciana, y el viernes, aunque el tiempo con chubascos se mantendrá probablemente durante todo el fin de semana.

La vaguada fría acabará encerrándose en capas altas, formando una pequeña dana sobre la Península, según Aemet, que indica que en capas bajas existe circulación de viento del noreste no muy intensa, con lo que las zonas más expuestas son el litoral sur de Valencia y zonas del norte de Alicante.

La "dana Alice, primera de gran impacto nombrada por Aemet provocará chubascos muy fuertes y persistentes en la Comunitat Valenciana los próximos días", indica la Agencia Estatal.

La tarde de este miércoles pueden formarse las primeras tormentas del episodio en el interior de Valencia, sur de Castellón y norte de Valencia, desplazándose hacia la costa al final del día.

A partir del jueves es una situación de inestabilidad marítima que afectará sobre todo a zonas litorales de Valencia y Alicante, especialmente al litoral sur de Valencia y norte de Alicante, donde se ha activado el aviso naranja.

En el litoral sur de Valencia y norte de Alicante la intensidad puede ser muy fuerte, con acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado en doce horas, mientras que en zonas de interior o prelitoral y en otras zonas del litoral se pueden formar tormentas menos intensas que en el sur de Valencia y norte de Alicante.

Aemet advierte de que la situación "va a ser muy larga, comenzando el miércoles por la tarde y prolongándose seguramente hasta el domingo, por lo que hay que estar atentos a la actualización de los avisos".