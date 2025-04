Alicante es de nuevo la capital de la danza en abril

El festival Abril en Danza arranca su programación en Alicante con el espectáculo 'I am (T)here', de Aurora Bauzà y Pere Jou, y un encuentro con profesionales que se celebrarán este miércoles y el jueves, respectivamente.

El certamen, organizado bajo el lema Vibrantes, ofrece este año 22 actividades en la capital alicantina, Elche y Murcia hasta el próximo 4 de mayo, según han informado fuentes de la organización.

Esta propuesta cultural surgió en 2008 en Elche con motivo del Día Internacional de la Danza (29 abril) para atraer nuevos espectadores y promocionar la práctica de esta disciplina, consolidándose en la actualidad como una referencia en la provincia.

La directora del festival, la coreógrafa y bailarina ilicitana Asun Noales, ha afirmado que en esta edición se ha previsto una programación "muy especial, internacional y llena de emoción y calidad".

En concreto, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) será el escenario este miércoles, a las 18.30 horas, de 'I am (T)here', de Aurora Bauzà y Pere Jou, un trabajo escénico y musical sobre la relación entre el cuerpo y la voz.

"Iniciar el programa en un lugar tan especial como el MACA es el pistoletazo perfecto y vibrante que necesitamos" ha destacado Noales.

Al día siguiente, la Fundación Mediterráneo acogerá a las 20 horas una de las citas más emblemáticas del certamen y que será punto de encuentro de profesionales de la danza en la provincia, 'La Terreta Balla', donde habrá además un espectáculo de doce piezas, tres de ellas estrenos en primicia y una en homenaje a la artista alicantina Juana Francés.

También destacan 'Quite Speech' y 'The Exodus of the Soul', dos creaciones de la sinergia entre la compañía ilicitana OtraDanza y la italiana The Bridge Pigato Contemporary.

El festival cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Alicante, Murcia y Elche, la Región de Murcia, el Institut Valencià de Cultura, el Teatro Principal de Alicante, la Fundación Mediterráneo y el IAC Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante, además de la Asociación Valenciana de Empresas de Danza.