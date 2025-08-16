Tres hombres le piden tabaco y terminan robándole 2.500 euros a golpes en pleno puerto de Alicante

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres, de entre 26 y 30 años, tras un violento robo en el Puerto de Alicante. Los individuos abordaron a su víctima cerca del acceso al ferry de Argelia, simulando interés en comprarle tabaco. Acto seguido, lo golpearon y le robaron 2.550 euros en efectivo.

La rápida intervención de los agentes de seguridad ciudadana, alertados por la Sala CIMACC-091, permitió acudir de inmediato al lugar. Allí encontraron a dos de los agresores retenidos por el personal de seguridad, mientras un tercero había logrado huir con el dinero robado.

La víctima relató que fue atacada por los tres hombres con la intención de arrebatarle el dinero. Gracias a la actuación de los vigilantes, dos de los implicados fueron inmovilizados en el acto. El tercero fue localizado por la Policía aproximadamente dos horas después, tras una intensa búsqueda.

La intervención de los vigilantes y la rápida respuesta policial permitieron capturar a los responsables y recuperar el dinero sustraído.

Los tres detenidos fueron acusados de robo con violencia y puestos a disposición judicial en los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.