Los municipios valencianos que han ardido este sábado a casi 42 gras

Las máximas han rozado los 42 grados sobre las 14:00 horas de este sábado en el municipio valenciano de Xàtiva, en una jornada de temperaturas extremas que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a elevar a rojo el aviso en el litoral de Valencia.

A los 41,9 grados alcanzados en Xàtiva le siguen 41 en Ontinyent (Valencia); 40,9 en Lliria (Valencia); 40,2 en Turís (Valencia); 39,9 en Alicante; 39,7 en el Aeropuerto de Valencia; o 38,4 en Pinoso (Alicante).

También se ha llegado a 38,2 grados en Chelva (Valencia); 37,9 en el aeropuerto de Alicante-Elche; 37,7 en Bicorp (Valencia); 37,6 en Alcoi (Valencia); 37,5 en Atzeneta del Maestrat (Castellón); o 37,5 en Villena (Alicante), según datos facilitados por Aemet.