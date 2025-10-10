“Alice” convierte en ríos los barrancos de las Ovejas y de La Albufereta en Alicante

El barranco de las Ovejas, ubicado en el acceso sur a la ciudad de Alicante, en el barrio de San Gabriel, y el barranco que desemboca en la playa de La Albufereta, al norte, se han convertido en dos ríos, a causa de la lluvia del temporal, o dana, bautizado como “Alice”. La estampa en esos puntos de la ciudad -que son negros en la medida en que generan problemas de acumulación de agua e incluso desbordamientos- es insólita desde el jueves, cuando comenzó llover.

Aunque la alerta roja -la de mayor riesgo en una escala que empieza en el verde pasa por el amarillo y el naranja para morir en el rojo- está activa desde las 10.00 horas de hoy viernes, ayer cayó agua con tanta intensidad que generó destrozos en carreteras y playas de la ciudad de Alicante.

Llueve de norte a sur en la provincia

Alicante no es el único municipio de la provincia en riesgo máximo por un fenómeno meteorológico adverso. De norte a sur, la provincia está cercada por la dana “Alice”, siendo la comarca de la Marina Alta donde las lluvias son persistentes y con intensidad muy fuerte; solo treinta minutos han caído 40 litros por metros cuadrado en algunos puntos. En Elche, a causa de las lluvias, aumentó el caudal del río Vinalopó.

La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, en la Marina Alta se están registrando precipitaciones sin tormenta, en las que la entrada de aire húmedo conducido por el viento de nordeste y los ascensos forzados en las sierras litorales dan lugar a lluvias persistentes de intensidad fuerte.

Añade que en el sur de Alicante las tormentas están en el mar, pero hay posibilidad de que puedan tocar tierra en zonas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó en las próximas horas.