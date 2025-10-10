Transportes invertirá 15 millones de euros en la Base de Mantenimiento de Renfe de Valencia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible invertirá 1.000 millones de euros para poner en marcha un ambicioso Plan Integral de Talleres y Mantenimiento de Renfe para el periodo comprendido entre 2025 y 2030, “la mayor inversión en mantenimiento ferroviario de su historia y uno de los compromisos industriales más relevantes del Gobierno de España en transporte público”, según ha anunciado el titular de esta cartera Óscar Puente.

El plan recoge la ampliación de la Base de Mantenimiento de Valencia. El proyecto, en fase de estudio, contará con una inversión de 15 millones de euros para la realización de la obra civil y equipamiento industrial.

Supondrá la adaptación de la nave actual de ancho convencional, incrementando su longitud hasta los 215 metros, generando 6 posiciones de mantenimiento, 3 para ancho convencional y 3 para ancho estándar. Esto supondrá mayor capacidad para las revisiones y reparaciones de los vehículos asignados al taller de València Fuente de San Luís.

La obra, además de la prolongación de longitud de la nave, supondrá la incrementación de medios productivos como torno de foso, túnel de lavado, sistemas de extracción, medios de elevación, bajabogies y bajavías.

Renfe prevé su puesta en servicio para 2027.